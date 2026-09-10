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В экспериментальной теплице в Сочи можно купить бананы и папайю - 10.09.2026, ПРАЙМ
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В экспериментальной теплице в Сочи можно купить бананы и папайю
В экспериментальной теплице в Сочи можно купить бананы и папайю - 10.09.2026, ПРАЙМ
В экспериментальной теплице в Сочи можно купить бананы и папайю
Любой посетитель экспериментальной теплицы в Сочи может попробовать на месте или приобрести бананы и папайю, рассказал РИА Новости глава крестьянского... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T08:20+0300
2026-09-10T08:20+0300
сельское хозяйство
бизнес
сочи
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СОЧИ, 10 сен - ПРАЙМ. Любой посетитель экспериментальной теплицы в Сочи может попробовать на месте или приобрести бананы и папайю, рассказал РИА Новости глава крестьянского (фермерского) хозяйства "100 гектар" Андрей Платонов-младший. "Купить папайю и бананы можно на экскурсии либо при посещении фермерского хозяйства. Можно купить любой продукт в теплице. Бананы есть в продаже, они зреют круглогодично", - сказал собеседник агентству. Ранее Платонов сообщал РИА Новости, что в конце августа в теплице собрали первые 150 килограммов экспериментальных бананов - это первый большой урожай в Сочи. Часть урожая отправили в испытательную лабораторию Новороссийского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК (ЦОК АПК).
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сельское хозяйство, бизнес, сочи
Сельское хозяйство, Бизнес, СОЧИ
08:20 10.09.2026
 
В экспериментальной теплице в Сочи можно купить бананы и папайю

Глава фермерского хозяйства Платонов: бананы и папайю можно купить в теплице в Сочи

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СОЧИ, 10 сен - ПРАЙМ. Любой посетитель экспериментальной теплицы в Сочи может попробовать на месте или приобрести бананы и папайю, рассказал РИА Новости глава крестьянского (фермерского) хозяйства "100 гектар" Андрей Платонов-младший.
"Купить папайю и бананы можно на экскурсии либо при посещении фермерского хозяйства. Можно купить любой продукт в теплице. Бананы есть в продаже, они зреют круглогодично", - сказал собеседник агентству.
Ранее Платонов сообщал РИА Новости, что в конце августа в теплице собрали первые 150 килограммов экспериментальных бананов - это первый большой урожай в Сочи. Часть урожая отправили в испытательную лабораторию Новороссийского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК (ЦОК АПК).
 
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