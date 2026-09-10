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Aurus Cashmere и Bansal Spinning Mills договорились о сотрудничестве - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Aurus Cashmere и Bansal Spinning Mills договорились о сотрудничестве
Aurus Cashmere и Bansal Spinning Mills договорились о сотрудничестве - 10.09.2026, ПРАЙМ
Aurus Cashmere и Bansal Spinning Mills договорились о сотрудничестве
Российская компания Aurus Cashmere и индийская Bansal Spinning Mills планируют развивать индийско-российское производство шерстяного текстиля, компании... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T09:30+0300
2026-09-10T09:30+0300
бизнес
россия
индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Российская компания Aurus Cashmere и индийская Bansal Spinning Mills планируют развивать индийско-российское производство шерстяного текстиля, компании подписали меморандум о взаимопонимании на выставке "Иннопром. Индия", передает корреспондент РИА Новости. Соглашение было подписано в присутствии управляющего директора Bansal Spinning Mills Чинтана Бансала и представителя Aurus Cashmere Александра Глазырина. Стороны намерены изучить возможности сотрудничества в таких областях, как закупка сырья, переработка шерсти, прядение, текстильное производство, разработка продукции, развитие рынка и будущие коммерческие соглашения. Сотрудничество России и Индии в текстильной отрасли, как ожидается, позволит создать цепочку создания стоимости шерсти с использованием российского сырья и индийского производственного опыта. "Сотрудничество с компанией "Бансал Спиннинг Миллс" создает важную возможность связать российские шерстяные ресурсы с мощной текстильной производственной базой Индии. Мы видим значительный потенциал для разработки высококачественных изделий из шерсти и кашемира для российского рынка и для построения устойчивого коммерческого партнерства между компаниями обеих стран", - подчеркнул Глазырин. Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.
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5
4.7
96
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
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бизнес, россия, индия
Бизнес, РОССИЯ, ИНДИЯ
09:30 10.09.2026
 
Aurus Cashmere и Bansal Spinning Mills договорились о сотрудничестве

Aurus Cashmere и Bansal Spinning Mills договорились о сотрудничестве

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Российская компания Aurus Cashmere и индийская Bansal Spinning Mills планируют развивать индийско-российское производство шерстяного текстиля, компании подписали меморандум о взаимопонимании на выставке "Иннопром. Индия", передает корреспондент РИА Новости.
Соглашение было подписано в присутствии управляющего директора Bansal Spinning Mills Чинтана Бансала и представителя Aurus Cashmere Александра Глазырина.
Стороны намерены изучить возможности сотрудничества в таких областях, как закупка сырья, переработка шерсти, прядение, текстильное производство, разработка продукции, развитие рынка и будущие коммерческие соглашения. Сотрудничество России и Индии в текстильной отрасли, как ожидается, позволит создать цепочку создания стоимости шерсти с использованием российского сырья и индийского производственного опыта.
"Сотрудничество с компанией "Бансал Спиннинг Миллс" создает важную возможность связать российские шерстяные ресурсы с мощной текстильной производственной базой Индии. Мы видим значительный потенциал для разработки высококачественных изделий из шерсти и кашемира для российского рынка и для построения устойчивого коммерческого партнерства между компаниями обеих стран", - подчеркнул Глазырин.
Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.
 
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