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В Соцфонде рассказали о направке маткапитала на образование детей
В Соцфонде рассказали о направке маткапитала на образование детей - 10.09.2026, ПРАЙМ
В Соцфонде рассказали о направке маткапитала на образование детей
Родители в России в первом полугодии направляли материнский капитал на образование детей на 18% чаще, чем в аналогичный прошлогодний период, сообщил Соцфонд. | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T12:25+0300
2026-09-10T12:25+0300
2026-09-10T12:25+0300
россия
общество
андрей гиринский
рудн
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Родители в России в первом полугодии направляли материнский капитал на образование детей на 18% чаще, чем в аналогичный прошлогодний период, сообщил Соцфонд.
"За первое полугодие 2026 года семьи на 18% чаще направляли средства материнского капитала на образование детей, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
Уточняется, что отделения фонда заключают соглашения об информационном обмене с учебными заведениями для того, чтобы родители могли оперативнее направлять соответствующие средства на образовательные услуги.
Ранее доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский сообщил РИА Новости, что материнский капитал в России будет проиндексирован с 1 февраля 2027 года, предварительно, на 5,2%.
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россия, общество , андрей гиринский, рудн
РОССИЯ, Общество , Андрей Гиринский, РУДН
В Соцфонде рассказали о направке маткапитала на образование детей
Соцфонд: родители в I полугодии на 18% чаще направляли маткапитал на образование детей
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Родители в России в первом полугодии направляли материнский капитал на образование детей на 18% чаще, чем в аналогичный прошлогодний период, сообщил Соцфонд.
"За первое полугодие 2026 года семьи на 18% чаще направляли средства материнского капитала на образование детей, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
Уточняется, что отделения фонда заключают соглашения об информационном обмене с учебными заведениями для того, чтобы родители могли оперативнее направлять соответствующие средства на образовательные услуги.
Ранее доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский сообщил РИА Новости, что материнский капитал в России будет проиндексирован с 1 февраля 2027 года, предварительно, на 5,2%.