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В Соцфонде рассказали о направке маткапитала на образование детей

В Соцфонде рассказали о направке маткапитала на образование детей - 10.09.2026, ПРАЙМ

В Соцфонде рассказали о направке маткапитала на образование детей

Родители в России в первом полугодии направляли материнский капитал на образование детей на 18% чаще, чем в аналогичный прошлогодний период, сообщил Соцфонд. | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T12:25+0300

2026-09-10T12:25+0300

2026-09-10T12:25+0300

россия

общество

андрей гиринский

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Родители в России в первом полугодии направляли материнский капитал на образование детей на 18% чаще, чем в аналогичный прошлогодний период, сообщил Соцфонд. "За первое полугодие 2026 года семьи на 18% чаще направляли средства материнского капитала на образование детей, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс". Уточняется, что отделения фонда заключают соглашения об информационном обмене с учебными заведениями для того, чтобы родители могли оперативнее направлять соответствующие средства на образовательные услуги. Ранее доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский сообщил РИА Новости, что материнский капитал в России будет проиндексирован с 1 февраля 2027 года, предварительно, на 5,2%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, общество , андрей гиринский, рудн