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Советник президента поддержала идею вернуть названия "Су" и "Як"
Советник президента поддержала идею вернуть названия "Су" и "Як" - 10.09.2026, ПРАЙМ
Советник президента поддержала идею вернуть названия "Су" и "Як"
Предложения вернуть названия "Су" и "Як" новейшим российским авиалайнерам правильное, считает советник президента РФ, председатель Совета при президенте по... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T15:36+0300
2026-09-10T15:36+0300
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Предложения вернуть названия "Су" и "Як" новейшим российским авиалайнерам правильное, считает советник президента РФ, председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Елена Ямпольская.
Она отметила, что в России в настоящий момент ведется системная работа по защите русского языка от излишних иностранных заимствований в важных сферах жизнедеятельности страны.
"В прошлом году, мы все знаем, полностью импортозамещенный самолет "Суперджет-100" совершил свой первый полет в Комсомольск-на-Амуре. Все, кто об этом слышал, испытывали гордость за конструкторов "Яковлева", - сказала Ямпольская журналистам.
Советник президента напомнила, что еще один импортозамещенный самолет с новыми российскими системами МС-21 год назад совершил первый полет в Иркутске. Она подчеркнула, что оба самолета разработаны на предприятиях, названных в честь великих российских авиаконструкторов Павла Сухого и Александра Яковлева.
"Александр Яковлев - это вообще человек, который своим истребителем Як-9 внес колоссальный вклад в победу над фашизмом. Мне кажется, что все-таки возвращение названий "Су", "Як" больше подошло бы для новейших отечественных авиалайнеров. Было бы очень здорово, если бы разработчики самолетов, все, кто работает в нашей отечественной авиации и принимает решения, поддержали бы такие предложения. Мне кажется, они правильные", - добавила Ямпольская.
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бизнес, россия, комсомольск-на-амуре, иркутск
Бизнес, РОССИЯ, КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, Иркутск
Советник президента поддержала идею вернуть названия "Су" и "Як"
Советник президента Ямпольская: возвращение названий "Су" и "Як" правильное
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Предложения вернуть названия "Су" и "Як" новейшим российским авиалайнерам правильное, считает советник президента РФ, председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Елена Ямпольская.
Она отметила, что в России в настоящий момент ведется системная работа по защите русского языка от излишних иностранных заимствований в важных сферах жизнедеятельности страны.
"В прошлом году, мы все знаем, полностью импортозамещенный самолет "Суперджет-100" совершил свой первый полет в Комсомольск-на-Амуре. Все, кто об этом слышал, испытывали гордость за конструкторов "Яковлева", - сказала Ямпольская журналистам.
Советник президента напомнила, что еще один импортозамещенный самолет с новыми российскими системами МС-21 год назад совершил первый полет в Иркутске. Она подчеркнула, что оба самолета разработаны на предприятиях, названных в честь великих российских авиаконструкторов Павла Сухого и Александра Яковлева.
"Александр Яковлев - это вообще человек, который своим истребителем Як-9 внес колоссальный вклад в победу над фашизмом. Мне кажется, что все-таки возвращение названий "Су", "Як" больше подошло бы для новейших отечественных авиалайнеров. Было бы очень здорово, если бы разработчики самолетов, все, кто работает в нашей отечественной авиации и принимает решения, поддержали бы такие предложения. Мне кажется, они правильные", - добавила Ямпольская.