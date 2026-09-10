https://1prime.ru/20260910/spros-873170405.html

Спрос на путешествия в города Золотого кольца вырос на 10%

Спрос на путешествия в города Золотого кольца вырос на 10% - 10.09.2026, ПРАЙМ

Спрос на путешествия в города Золотого кольца вырос на 10%

Спрос российских туристов на путешествия в города Золотого кольца этим летом вырос на 10% по сравнению с прошлым годом, рассказал РИА Новости член совета... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T03:28+0300

2026-09-10T03:28+0300

2026-09-10T03:28+0300

туризм

бизнес

москва

кострома

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873170405.jpg?1789000122

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Спрос российских туристов на путешествия в города Золотого кольца этим летом вырос на 10% по сравнению с прошлым годом, рассказал РИА Новости член совета директоров сервиса путешествий "Туту" Игорь Сивец. "Рост есть как в поездках, так и в бронированиях жилья. В среднем год к году мы видим где-то плюс 10%", - сказал Сивец о росте спроса летом 2026 года по сравнению с 2025 годом. По его словам, раньше туристы часто приобретали автобусные экскурсии из Москвы на один день, а сейчас стали чаще ездить в туры с ночевкой, чтобы за одну поездку посетить 2-3 города. "Хочу отметить, что города преображаются. Города Золотого кольца очень высокого качества и по кухне, и по инфраструктуре, там есть что посмотреть, по транспорту они хорошо развиваются и, конечно же, по отелям", - добавил он. Сивец подчеркнул, что этим летом российские путешественники вдвое больше по сравнению с прошлым годом бронировали размещение в отелях Владимира. "У Ростова Великого и Костромы - рост около 50%", - отметил он.

москва

кострома

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, москва, кострома