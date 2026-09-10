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Спрос на путешествия в города Золотого кольца вырос на 10%
Спрос на путешествия в города Золотого кольца вырос на 10% - 10.09.2026, ПРАЙМ
Спрос на путешествия в города Золотого кольца вырос на 10%
Спрос российских туристов на путешествия в города Золотого кольца этим летом вырос на 10% по сравнению с прошлым годом, рассказал РИА Новости член совета... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T03:28+0300
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Спрос российских туристов на путешествия в города Золотого кольца этим летом вырос на 10% по сравнению с прошлым годом, рассказал РИА Новости член совета директоров сервиса путешествий "Туту" Игорь Сивец.
"Рост есть как в поездках, так и в бронированиях жилья. В среднем год к году мы видим где-то плюс 10%", - сказал Сивец о росте спроса летом 2026 года по сравнению с 2025 годом.
По его словам, раньше туристы часто приобретали автобусные экскурсии из Москвы на один день, а сейчас стали чаще ездить в туры с ночевкой, чтобы за одну поездку посетить 2-3 города.
"Хочу отметить, что города преображаются. Города Золотого кольца очень высокого качества и по кухне, и по инфраструктуре, там есть что посмотреть, по транспорту они хорошо развиваются и, конечно же, по отелям", - добавил он.
Сивец подчеркнул, что этим летом российские путешественники вдвое больше по сравнению с прошлым годом бронировали размещение в отелях Владимира. "У Ростова Великого и Костромы - рост около 50%", - отметил он.
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туризм, бизнес, москва, кострома
Туризм, Бизнес, МОСКВА, Кострома
Спрос на путешествия в города Золотого кольца вырос на 10%
"Туту": спрос россиян на путешествия в города Золотого кольца летом вырос на 10%
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Спрос российских туристов на путешествия в города Золотого кольца этим летом вырос на 10% по сравнению с прошлым годом, рассказал РИА Новости член совета директоров сервиса путешествий "Туту" Игорь Сивец.
"Рост есть как в поездках, так и в бронированиях жилья. В среднем год к году мы видим где-то плюс 10%", - сказал Сивец о росте спроса летом 2026 года по сравнению с 2025 годом.
По его словам, раньше туристы часто приобретали автобусные экскурсии из Москвы на один день, а сейчас стали чаще ездить в туры с ночевкой, чтобы за одну поездку посетить 2-3 города.
"Хочу отметить, что города преображаются. Города Золотого кольца очень высокого качества и по кухне, и по инфраструктуре, там есть что посмотреть, по транспорту они хорошо развиваются и, конечно же, по отелям", - добавил он.
Сивец подчеркнул, что этим летом российские путешественники вдвое больше по сравнению с прошлым годом бронировали размещение в отелях Владимира. "У Ростова Великого и Костромы - рост около 50%", - отметил он.