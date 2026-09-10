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Военная база США обойдется Польше в 3,25 миллиарда долларов
Военная база США обойдется Польше в 3,25 миллиарда долларов - 10.09.2026, ПРАЙМ
Военная база США обойдется Польше в 3,25 миллиарда долларов
Строительство американской военной базы обойдется бюджету Польши минимум в 3,25 миллиарда долларов, заявил заместитель министр национальной обороны республики... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T12:06+0300
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ВАРШАВА, 10 сен – ПРАЙМ. Строительство американской военной базы обойдется бюджету Польши минимум в 3,25 миллиарда долларов, заявил заместитель министр национальной обороны республики Павел Бейда в эфире радиостанции RMF FM. В начале июня Польша официально предложила США создать на своей территории постоянную военную базу. До пятницы в Польше будет находиться американская делегация, которая занимается выбором места для размещения военной базы. По словам Бейды, решение о месте размещения американской военной базы "примут американцы, хотя, "все расходы, связанные со строительством и содержанием этой базы, будет нести польская администрация". "Мы говорим о сумме более десяти миллиардов злотых (около 2,7 миллиарда долларов)", - добавил он. Отвечая на вопрос, идет ли речь о 12 миллиардах злотых (около 3,25 миллиарда долларов), Бейда ответил, что "хорошо было бы уместиться в этой сумме". При этом, по его словам, до сих пор неясно, будет ли в Польше создана одна или несколько американских военных баз. "Будет ли это одна база или несколько баз, решение примут прежде всего структуры НАТО", - сказал замминистра.
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мировая экономика, россия, польша, сша, нато
Мировая экономика, РОССИЯ, ПОЛЬША, США, НАТО
Военная база США обойдется Польше в 3,25 миллиарда долларов
Замминистра обороны США: строительство американской базы обойдется Польше в $3,25 млрд
ВАРШАВА, 10 сен – ПРАЙМ. Строительство американской военной базы обойдется бюджету Польши минимум в 3,25 миллиарда долларов, заявил заместитель министр национальной обороны республики Павел Бейда в эфире радиостанции RMF FM.
В начале июня Польша
официально предложила США
создать на своей территории постоянную военную базу. До пятницы в Польше будет находиться американская делегация, которая занимается выбором места для размещения военной базы.
По словам Бейды, решение о месте размещения американской военной базы "примут американцы, хотя, "все расходы, связанные со строительством и содержанием этой базы, будет нести польская администрация".
"Мы говорим о сумме более десяти миллиардов злотых (около 2,7 миллиарда долларов)", - добавил он.
Отвечая на вопрос, идет ли речь о 12 миллиардах злотых (около 3,25 миллиарда долларов), Бейда ответил, что "хорошо было бы уместиться в этой сумме".
При этом, по его словам, до сих пор неясно, будет ли в Польше создана одна или несколько американских военных баз.
"Будет ли это одна база или несколько баз, решение примут прежде всего структуры НАТО
", - сказал замминистра.