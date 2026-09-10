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Число заявок на пособие по безработице в США снизилось до 206 тысяч

Число заявок на пособие по безработице в США снизилось до 206 тысяч - 10.09.2026, ПРАЙМ

Число заявок на пособие по безработице в США снизилось до 206 тысяч

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 5 сентября, снизилось на 1 тысячу по сравнению с пересмотренным значением... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T15:52+0300

2026-09-10T15:52+0300

2026-09-10T15:52+0300

общество

мировая экономика

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 5 сентября, снизилось на 1 тысячу по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели в 207 тысячи - до 206 тысяч, сообщило министерство труда страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics ждали снижения показателя до 205 тысяч с изначального уровня предшествующей недели в 206 тысячи.

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общество , мировая экономика, сша