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"Иран подогревает инфляцию": цены производителей США рвутся вверх

"Иран подогревает инфляцию": цены производителей США рвутся вверх - 10.09.2026, ПРАЙМ

"Иран подогревает инфляцию": цены производителей США рвутся вверх

Цены производителей в США в августе выросли на 0,4 процента, что совпало с ожиданиями аналитиков, сообщает Reuters со ссылкой на Бюро статистики труда. Индекс... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T16:26+0300

2026-09-10T16:26+0300

2026-09-10T16:58+0300

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ВАШИНГТОН, 10 сент — ПРАЙМ. Цены производителей в США в августе выросли на 0,4 процента, что совпало с ожиданиями аналитиков, сообщает Reuters со ссылкой на Бюро статистики труда. Индекс PPI для итогового спроса вырос после скорректированного роста на 0,1 процента в июле. В годовом выражении показатель увеличился на 5,4 процента против 4,8 процента месяцем ранее.Основной вклад внесли цены на энергоносители, подскочившие на 4,2 процента за месяц на фоне возобновления боевых действий между США и Ираном. До этого энергетика дешевела два месяца подряд. Оптовые цены на продукты питания выросли на 0,1 процента после снижения на 0,9 процента в июле. Цены на товары производителей прибавили 1,1 процента, на услуги — 0,1 процента."Одновременно будут добавлены новые оценки на базе PPI для домашних юридических услуг и компьютерного программного обеспечения. В результате у нас будет меньше уверенности в переводе данных PPI в вклад PCEPI за август", — отметил главный экономист Wrightson ICAP Лу Крандалл.Аналитики Morgan Stanley ожидают, что пересмотр методологии может привести к снижению базовой инфляции PCE за первые четыре месяца года — примерно до 3,1 процента с текущих 3,3 процента. Обновлённые данные PCE будут опубликованы 30 сентября. При этом рынок оценивает вероятность повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов на заседании 15–16 сентября в 62 процента. Некоторые экономисты считают, что регулятор должен действовать, чтобы сохранить доверие к рынку облигаций.

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мировая экономика, сша, reuters, иран, morgan stanley