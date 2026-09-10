"Иран подогревает инфляцию": цены производителей США рвутся вверх
Reuters: энергоносители подорожали на 4,2% на фоне эскалации боевых действий США и Ирана
ВАШИНГТОН, 10 сент — ПРАЙМ. Цены производителей в США в августе выросли на 0,4 процента, что совпало с ожиданиями аналитиков, сообщает Reuters со ссылкой на Бюро статистики труда. Индекс PPI для итогового спроса вырос после скорректированного роста на 0,1 процента в июле. В годовом выражении показатель увеличился на 5,4 процента против 4,8 процента месяцем ранее.
Основной вклад внесли цены на энергоносители, подскочившие на 4,2 процента за месяц на фоне возобновления боевых действий между США и Ираном. До этого энергетика дешевела два месяца подряд. Оптовые цены на продукты питания выросли на 0,1 процента после снижения на 0,9 процента в июле. Цены на товары производителей прибавили 1,1 процента, на услуги — 0,1 процента.
"Одновременно будут добавлены новые оценки на базе PPI для домашних юридических услуг и компьютерного программного обеспечения. В результате у нас будет меньше уверенности в переводе данных PPI в вклад PCEPI за август", — отметил главный экономист Wrightson ICAP Лу Крандалл.
Аналитики Morgan Stanley ожидают, что пересмотр методологии может привести к снижению базовой инфляции PCE за первые четыре месяца года — примерно до 3,1 процента с текущих 3,3 процента. Обновлённые данные PCE будут опубликованы 30 сентября. При этом рынок оценивает вероятность повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов на заседании 15–16 сентября в 62 процента. Некоторые экономисты считают, что регулятор должен действовать, чтобы сохранить доверие к рынку облигаций.