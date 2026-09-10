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Уолл-стрит ставит на раскол Конгресса после выборов - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Уолл-стрит ставит на раскол Конгресса после выборов
Уолл-стрит ставит на раскол Конгресса после выборов - 10.09.2026, ПРАЙМ
Уолл-стрит ставит на раскол Конгресса после выборов
Уолл-стрит готовится к промежуточным выборам в США, делая ставку на разделенный Конгресс, пишет Bloomberg. Инвесторы всё больше уверены, что демократы возьмут... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T16:58+0300
2026-09-10T16:58+0300
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МОСКВА, 10 сент — ПРАЙМ. Уолл-стрит готовится к промежуточным выборам в США, делая ставку на разделенный Конгресс, пишет Bloomberg. Инвесторы всё больше уверены, что демократы возьмут Палату представителей, а республиканцы сохранят небольшое преимущество в Сенате. Такой исход считается наиболее благоприятным для рынков, так как снижает риск радикальных политических решений."Инвесторы ожидают раскола в Конгрессе. Если это будет результатом и демократы сделают всё, чтобы выиграть Палату представителей, но не устроят волновых выборов, я могу увидеть некоторое облегчение после этого", — заявил главный стратег по политике в Вашингтоне Stifel Брайан Гарднер.Исторически разделенный Конгресс при республиканском президенте был выгоден для акций: с 1950 года S&amp;P 500 рос в среднем на 13,7 процента в год против 8,3 и 4,9 процента при полном контроле республиканцев и демократов соответственно. Аналитики Citigroup отмечают, что разделенное правительство "приведет либо к тупику, либо к компромиссу", что позволит рынкам сосредоточиться на фундаментальных показателях.Тем не менее рынок готовится к волатильности. Фьючерсы на индекс VIX показывают рост спроса на защиту от колебаний S&amp;P 500 в начале ноября. Evercore ISI рекомендует стратегию straddle на ETF SPDR S&amp;P 500, а JPMorgan видит возможности в акциях, связанных с законом о доступном медицинском обслуживании, и в оборонных компаниях. При этом аналитики предупреждают: если ожидания раскола не оправдаются, рынок может столкнуться с резкими колебаниями.
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рынок, сша, bloomberg, citigroup, вашингтон
Рынок, США, Bloomberg, Citigroup, ВАШИНГТОН
16:58 10.09.2026
 
Уолл-стрит ставит на раскол Конгресса после выборов

Bloomberg: инвесторы считают разделенный Конгресс лучшим исходом для рынков

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в в Вашингтоне
Вид на Капитолий в в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 сент — ПРАЙМ. Уолл-стрит готовится к промежуточным выборам в США, делая ставку на разделенный Конгресс, пишет Bloomberg. Инвесторы всё больше уверены, что демократы возьмут Палату представителей, а республиканцы сохранят небольшое преимущество в Сенате. Такой исход считается наиболее благоприятным для рынков, так как снижает риск радикальных политических решений.
"Инвесторы ожидают раскола в Конгрессе. Если это будет результатом и демократы сделают всё, чтобы выиграть Палату представителей, но не устроят волновых выборов, я могу увидеть некоторое облегчение после этого", — заявил главный стратег по политике в Вашингтоне Stifel Брайан Гарднер.
Исторически разделенный Конгресс при республиканском президенте был выгоден для акций: с 1950 года S&P 500 рос в среднем на 13,7 процента в год против 8,3 и 4,9 процента при полном контроле республиканцев и демократов соответственно. Аналитики Citigroup отмечают, что разделенное правительство "приведет либо к тупику, либо к компромиссу", что позволит рынкам сосредоточиться на фундаментальных показателях.
Тем не менее рынок готовится к волатильности. Фьючерсы на индекс VIX показывают рост спроса на защиту от колебаний S&P 500 в начале ноября. Evercore ISI рекомендует стратегию straddle на ETF SPDR S&P 500, а JPMorgan видит возможности в акциях, связанных с законом о доступном медицинском обслуживании, и в оборонных компаниях. При этом аналитики предупреждают: если ожидания раскола не оправдаются, рынок может столкнуться с резкими колебаниями.
 
РынокСШАBloombergCitigroupВАШИНГТОН
 
 
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