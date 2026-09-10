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США ввели санкции против организаций и частных лиц, поддерживающих Иран

США ввели санкции против организаций и частных лиц, поддерживающих Иран - 10.09.2026, ПРАЙМ

США ввели санкции против организаций и частных лиц, поддерживающих Иран

Администрация США в четверг ввела санкции против организаций и частных лиц, которые, по ее мнению, поддерживают Иран и тем самым дестабилизируют ситуацию на... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T23:53+0300

2026-09-10T23:53+0300

2026-09-10T23:53+0300

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ВАШИНГТОН, 10 сен – ПРАЙМ. Администрация США в четверг ввела санкции против организаций и частных лиц, которые, по ее мнению, поддерживают Иран и тем самым дестабилизируют ситуацию на Ближнем Востоке. "Сегодня в рамках операции "Экономический изгой" Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США приняло меры против сетей, позволяющих иранскому режиму сеять хаос на Ближнем Востоке с помощью подконтрольных ему террористических группировок. Эти меры направлены против организаций и физических лиц, оказывающих поддержку группировкам "Катаиб Хезболла" и "Хезболла", - говорится в сообщении. В минфине уточнили, что также ввели санкции против четверых руководителей и членов "Катаиб Хезболла". Кроме того, ограничения коснулись ряда лиц, которых США обвиняют в поддержке террористических группировок, продаже вооружений и финансировании незаконной деятельности.

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мировая экономика, сша, ближний восток, иран, минфин сша