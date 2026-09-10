https://1prime.ru/20260910/ssk-873186170.html

ССК "Звезда" может выйти на иностранные рынки после 2031 года

ССК "Звезда" может выйти на иностранные рынки после 2031 года - 10.09.2026, ПРАЙМ

ССК "Звезда" может выйти на иностранные рынки после 2031 года

Судостроительный комплекс "Звезда", который специализируется на строительстве всех типов крупнотоннажных гражданских судов, ледоколов и морской техники, в... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T14:17+0300

2026-09-10T14:17+0300

2026-09-10T14:17+0300

бизнес

россия

индия

антон алиханов

минпромторг

сск "звезда"

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873186170.jpg?1789039073

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Судостроительный комплекс "Звезда", который специализируется на строительстве всех типов крупнотоннажных гражданских судов, ледоколов и морской техники, в перспективе после 2031 года обладает возможностями выхода на иностранные рынки, сказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов. "Вы знаете, нам сейчас на ССК "Звезда" нужно решить свои вопросы с обеспечением своих компаний этими судами, но несомненно, по мере того, как ССК "Звезда" будет наращивать свои мощности, к 2030-2031 году они будут выходить на мощности больше 10 судов в год, поэтому это вполне может стать в том числе и проектом, который будет работать на экспортные рынки", - сказал министр. Ранее замглавы Минпромторга России Альберт Каримов сообщал, Россия продолжает наращивать свои компетенции по строительству крупнотоннажных судов, в том числе по высокотехнологичным направлениям, таким, как газовозы. Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, индия, антон алиханов, минпромторг, сск "звезда"