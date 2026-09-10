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ССК "Звезда" может выйти на иностранные рынки после 2031 года - 10.09.2026, ПРАЙМ
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ССК "Звезда" может выйти на иностранные рынки после 2031 года
ССК "Звезда" может выйти на иностранные рынки после 2031 года - 10.09.2026, ПРАЙМ
ССК "Звезда" может выйти на иностранные рынки после 2031 года
Судостроительный комплекс "Звезда", который специализируется на строительстве всех типов крупнотоннажных гражданских судов, ледоколов и морской техники, в... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T14:17+0300
2026-09-10T14:17+0300
бизнес
россия
индия
антон алиханов
минпромторг
сск "звезда"
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Судостроительный комплекс "Звезда", который специализируется на строительстве всех типов крупнотоннажных гражданских судов, ледоколов и морской техники, в перспективе после 2031 года обладает возможностями выхода на иностранные рынки, сказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов. "Вы знаете, нам сейчас на ССК "Звезда" нужно решить свои вопросы с обеспечением своих компаний этими судами, но несомненно, по мере того, как ССК "Звезда" будет наращивать свои мощности, к 2030-2031 году они будут выходить на мощности больше 10 судов в год, поэтому это вполне может стать в том числе и проектом, который будет работать на экспортные рынки", - сказал министр. Ранее замглавы Минпромторга России Альберт Каримов сообщал, Россия продолжает наращивать свои компетенции по строительству крупнотоннажных судов, в том числе по высокотехнологичным направлениям, таким, как газовозы. Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.
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40
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40
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бизнес, россия, индия, антон алиханов, минпромторг, сск "звезда"
Бизнес, РОССИЯ, ИНДИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг, ССК "Звезда"
14:17 10.09.2026
 
ССК "Звезда" может выйти на иностранные рынки после 2031 года

Алиханов: ССК "Звезда" может выйти на иностранные рынки после 2031 года

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Судостроительный комплекс "Звезда", который специализируется на строительстве всех типов крупнотоннажных гражданских судов, ледоколов и морской техники, в перспективе после 2031 года обладает возможностями выхода на иностранные рынки, сказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"Вы знаете, нам сейчас на ССК "Звезда" нужно решить свои вопросы с обеспечением своих компаний этими судами, но несомненно, по мере того, как ССК "Звезда" будет наращивать свои мощности, к 2030-2031 году они будут выходить на мощности больше 10 судов в год, поэтому это вполне может стать в том числе и проектом, который будет работать на экспортные рынки", - сказал министр.
Ранее замглавы Минпромторга России Альберт Каримов сообщал, Россия продолжает наращивать свои компетенции по строительству крупнотоннажных судов, в том числе по высокотехнологичным направлениям, таким, как газовозы.
Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.
 
БизнесРОССИЯИНДИЯАнтон АлихановМинпромторгССК "Звезда"
 
 
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