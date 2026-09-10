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В Стамбуле откроют четвертую взлетно-посадочную полосу

В Стамбуле откроют четвертую взлетно-посадочную полосу - 10.09.2026, ПРАЙМ

В Стамбуле откроют четвертую взлетно-посадочную полосу

Открытие четвертой взлетно-посадочной полосы в Стамбульском аэропорту (IST) запланировано на 18 сентября, передает телеканал Ahaber. | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T17:23+0300

2026-09-10T17:23+0300

2026-09-10T17:24+0300

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СТАМБУЛ, 10 сен - ПРАЙМ. Открытие четвертой взлетно-посадочной полосы в Стамбульском аэропорту (IST) запланировано на 18 сентября, передает телеканал Ahaber. "Церемония по вводу в эксплуатацию четвертой ВПП запланирована на 18 сентября", - сообщил канал. Министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу сообщал, что новая полоса длиной в 2,8 километра и шириной в 45 метров, проложенная с запада на восток, позволит улучшить гибкость операций в аэропорту и снизить время, необходимое для рулежки самолетов. Благодаря новой полосе самолеты смогут впервые взлетать по направлению на восток, а в будущем будут запущены параллельные взлеты и посадки с 4 полос одновременно, отметил министр. С апреля 2025 года в Стамбуле впервые в Европе начались параллельные взлеты и посадки на трех ВПП сразу. Стамбульский аэропорт (IST) 16 августа установил новый, третий за месяц, рекорд по числу обслуженных за сутки пассажиров - более 290 тысяч. Авиагавань за 2025 год обслужила более 84,4 миллиона пассажиров, аэропорт регулярно входит в списки самых загруженных в Европе.

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