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Названы самые популярные станции МЦК
Названы самые популярные станции МЦК - 10.09.2026, ПРАЙМ
Названы самые популярные станции МЦК
Самые популярные станции на Московском центральном кольце (МЦК) - Площадь Гагарина, Ростокино, Нижегородская и Кутузовская, сообщили РЖД | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T08:53+0300
2026-09-10T08:53+0300
2026-09-10T08:53+0300
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Самые популярные станции на Московском центральном кольце (МЦК) - Площадь Гагарина, Ростокино, Нижегородская и Кутузовская, сообщили РЖД
Движение на МЦК было запущено 10 лет назад, 10 сентября 2016 года.
"Наибольшей популярностью пользуются станции Площадь Гагарина, Ростокино, Нижегородская, Кутузовская", - говорится в сообщении РЖД.
"Ласточки", которые ходят на МЦК, оборудованы мягкими креслами, панорамными окнами, табло, климат-контролем и Wi-Fi.
РЖД напомнили, что 22 февраля 2023 года был поставлен рекорд – 640 443 пассажира за сутки.
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бизнес, россия, общество , ржд
Бизнес, РОССИЯ, Общество , РЖД
Названы самые популярные станции МЦК
РЖД назвали самые популярные станции на МЦК
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Самые популярные станции на Московском центральном кольце (МЦК) - Площадь Гагарина, Ростокино, Нижегородская и Кутузовская, сообщили РЖД
Движение на МЦК было запущено 10 лет назад, 10 сентября 2016 года.
"Наибольшей популярностью пользуются станции Площадь Гагарина, Ростокино, Нижегородская, Кутузовская", - говорится в сообщении РЖД.
"Ласточки", которые ходят на МЦК, оборудованы мягкими креслами, панорамными окнами, табло, климат-контролем и Wi-Fi.
РЖД напомнили, что 22 февраля 2023 года был поставлен рекорд – 640 443 пассажира за сутки.