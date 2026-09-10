https://1prime.ru/20260910/stantsii-873172949.html

Названы самые популярные станции МЦК

Названы самые популярные станции МЦК - 10.09.2026, ПРАЙМ

Названы самые популярные станции МЦК

Самые популярные станции на Московском центральном кольце (МЦК) - Площадь Гагарина, Ростокино, Нижегородская и Кутузовская, сообщили РЖД | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T08:53+0300

2026-09-10T08:53+0300

2026-09-10T08:53+0300

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Самые популярные станции на Московском центральном кольце (МЦК) - Площадь Гагарина, Ростокино, Нижегородская и Кутузовская, сообщили РЖД Движение на МЦК было запущено 10 лет назад, 10 сентября 2016 года. "Наибольшей популярностью пользуются станции Площадь Гагарина, Ростокино, Нижегородская, Кутузовская", - говорится в сообщении РЖД. "Ласточки", которые ходят на МЦК, оборудованы мягкими креслами, панорамными окнами, табло, климат-контролем и Wi-Fi. РЖД напомнили, что 22 февраля 2023 года был поставлен рекорд – 640 443 пассажира за сутки.

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бизнес, россия, общество , ржд