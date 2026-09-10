https://1prime.ru/20260910/strany-873198956.html
Страны Вышеградской группы будут блокировать предложения других стран
Страны Вышеградской группы будут блокировать предложения других стран - 10.09.2026, ПРАЙМ
Страны Вышеградской группы будут блокировать предложения других стран
Страны Вышеградской группы будут блокировать предложения других государств и европейских институтов, которые могут привести к дальнейшему росту цен на... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T17:35+0300
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ВАРШАВА, 10 сен - ПРАЙМ. Страны Вышеградской группы будут блокировать предложения других государств и европейских институтов, которые могут привести к дальнейшему росту цен на электроэнергию в регионе, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
"Если есть страны, такие как Польша и другие страны нашего региона, которые не по своей вине платят одну из самых высоких в мире цен за электроэнергию, то прошу не удивляться, что Польша и Вышеградская четверка не дадут позволения ни на какие изменения и ни на какие предложения европейских институтов или других стран, которые могли бы повлиять на ухудшение ситуации, если речь идет об энергетике в наших странах", - сказал Туск журналистам после встречи лидеров стран Вышеградской четверки в Братиславе.
Выступление польского премьера транслирует Польское телевидение.
Туск отметил, что Варшава выступает против любых изменений европейской системы торговли квотами на выбросы (ETS), если они могут привести к дальнейшему росту цен на энергию. Действующая ETS 1 распространяется, в частности, на энергетику и промышленность, тогда как ETS 2 должна охватить выбросы от зданий и дорожного транспорта.
"Говорим мы о ETS 1 или ETS 2, или некоторых других предложениях - все то, что будет для нас риском еще более дорогой энергии, будет нами заблокировано", - заявил Туск.
Он также призвал Евросоюз отказаться от, по его мнению, наивного подхода к конкуренции с США и Китаем на фоне высоких цен на энергию.
"Не о чем дискутировать. Мы можем отнести к разряду сказок мечты о конкуренции с Китаем или США, если цены энергии будут такими, как сейчас. Евросоюз ни одного дня не может больше оставаться наивным", - сказал польский премьер.
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мировая экономика, польша, сша, китай, дональд туск, ес
Мировая экономика, ПОЛЬША, США, КИТАЙ, Дональд Туск, ЕС
Страны Вышеградской группы будут блокировать предложения других стран
Премьер Польши Туск: страны Вышеградской группы будут блокировать предложения других стран
ВАРШАВА, 10 сен - ПРАЙМ. Страны Вышеградской группы будут блокировать предложения других государств и европейских институтов, которые могут привести к дальнейшему росту цен на электроэнергию в регионе, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
"Если есть страны, такие как Польша и другие страны нашего региона, которые не по своей вине платят одну из самых высоких в мире цен за электроэнергию, то прошу не удивляться, что Польша и Вышеградская четверка не дадут позволения ни на какие изменения и ни на какие предложения европейских институтов или других стран, которые могли бы повлиять на ухудшение ситуации, если речь идет об энергетике в наших странах", - сказал Туск журналистам после встречи лидеров стран Вышеградской четверки в Братиславе.
Выступление польского премьера транслирует Польское телевидение.
Туск отметил, что Варшава выступает против любых изменений европейской системы торговли квотами на выбросы (ETS), если они могут привести к дальнейшему росту цен на энергию. Действующая ETS 1 распространяется, в частности, на энергетику и промышленность, тогда как ETS 2 должна охватить выбросы от зданий и дорожного транспорта.
"Говорим мы о ETS 1 или ETS 2, или некоторых других предложениях - все то, что будет для нас риском еще более дорогой энергии, будет нами заблокировано", - заявил Туск.
Он также призвал Евросоюз отказаться от, по его мнению, наивного подхода к конкуренции с США и Китаем на фоне высоких цен на энергию.
"Не о чем дискутировать. Мы можем отнести к разряду сказок мечты о конкуренции с Китаем или США, если цены энергии будут такими, как сейчас. Евросоюз ни одного дня не может больше оставаться наивным", - сказал польский премьер.