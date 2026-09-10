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Альфа-банк увеличил сумму иска к "Норникелю"

Альфа-банк увеличил сумму иска к "Норникелю" - 10.09.2026, ПРАЙМ

Альфа-банк увеличил сумму иска к "Норникелю"

Представитель Альфа-банка сообщил на заседании арбитражного суда Москвы об увеличении суммы иска к горно-металлургической компании "Норильский никель" примерно... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T13:10+0300

2026-09-10T13:10+0300

2026-09-10T13:10+0300

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МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. Представитель Альфа-банка сообщил на заседании арбитражного суда Москвы об увеличении суммы иска к горно-металлургической компании "Норильский никель" примерно с 77,3 миллиона долларов до 101,3 миллиона, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Истец требует взыскать с ответчика более 90,4 миллиона долларов основного долга и более 10,8 миллиона долларов процентов за пользование чужими денежными средствами, уточнил юрист. Суд в четверг заслушал выступления сторон и Банка России как третьего лица и объявил в слушаниях перерыв до 16 сентября по своей инициативе. Спор связан с синдицированным кредитом, выданным "Норникелю" в 2017 году иностранными банками. В 2020-2021 годах Альфа-банк в качестве внешнего участника заключил с участниками синдиката – Deutsche Bank и Societe Generale – соглашения участия на сумму 37 миллионов и 45 миллионов долларов соответственно. По соглашениям Альфа-банк заплатил им более 35,7 миллиона долларов и около 44,6 миллиона. С марта 2022 года иностранные банки перестали переводить Альфа-банку выплаты от заемщика. Российский банк, ссылаясь на новое антисанкционное регулирование, направил "Норникелю" требование делать выплаты напрямую ему. После отказа заемщика банк обратился в суд с иском о взыскании долга. В суде ответчик сослался на риски реализации процедуры прямых погашений в пользу Альфа-банка, а также заявил об исполнении своих обязательств в адрес иностранных банков. Арбитражный суд Москвы рассматривает спор повторно. В прошлом году две инстанции полностью удовлетворили иск, признав истца кредитором ответчика. Так, первая инстанция указала в решении, что "добровольное следование процедуре погашения задолженности по синдицированному кредиту при условии, что данные денежные средства блокируются в иностранной юрисдикции, не доходят до российского банка-кредитора и об этом достоверно известно ответчику, не освобождает ответчика от обязательства осуществлять прямое исполнение надлежащему кредитору". Арбитражный суд Московского округа в ноябре отменил судебные акты и отправил дело на новое рассмотрение. Суд предложил проверить доводы ответчика о том, что погашение в адрес иностранных банков производилось "Норникелем" с разрешения Минфина РФ и правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, а также о том, что истец, получив по решению суда деньги от ответчика, сохранит еще и права требования к Deutsche Bank и Societe Generale.

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