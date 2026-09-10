Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Альфа-банк увеличил сумму иска к "Норникелю" - 10.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260910/sud-873184058.html
Альфа-банк увеличил сумму иска к "Норникелю"
Альфа-банк увеличил сумму иска к "Норникелю" - 10.09.2026, ПРАЙМ
Альфа-банк увеличил сумму иска к "Норникелю"
Представитель Альфа-банка сообщил на заседании арбитражного суда Москвы об увеличении суммы иска к горно-металлургической компании "Норильский никель" примерно... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T13:10+0300
2026-09-10T13:10+0300
финансы
банки
москва
альфа-банк
гмк норильский никель
deutsche bank
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873184058.jpg?1789035021
МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. Представитель Альфа-банка сообщил на заседании арбитражного суда Москвы об увеличении суммы иска к горно-металлургической компании "Норильский никель" примерно с 77,3 миллиона долларов до 101,3 миллиона, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Истец требует взыскать с ответчика более 90,4 миллиона долларов основного долга и более 10,8 миллиона долларов процентов за пользование чужими денежными средствами, уточнил юрист. Суд в четверг заслушал выступления сторон и Банка России как третьего лица и объявил в слушаниях перерыв до 16 сентября по своей инициативе. Спор связан с синдицированным кредитом, выданным "Норникелю" в 2017 году иностранными банками. В 2020-2021 годах Альфа-банк в качестве внешнего участника заключил с участниками синдиката – Deutsche Bank и Societe Generale – соглашения участия на сумму 37 миллионов и 45 миллионов долларов соответственно. По соглашениям Альфа-банк заплатил им более 35,7 миллиона долларов и около 44,6 миллиона. С марта 2022 года иностранные банки перестали переводить Альфа-банку выплаты от заемщика. Российский банк, ссылаясь на новое антисанкционное регулирование, направил "Норникелю" требование делать выплаты напрямую ему. После отказа заемщика банк обратился в суд с иском о взыскании долга. В суде ответчик сослался на риски реализации процедуры прямых погашений в пользу Альфа-банка, а также заявил об исполнении своих обязательств в адрес иностранных банков. Арбитражный суд Москвы рассматривает спор повторно. В прошлом году две инстанции полностью удовлетворили иск, признав истца кредитором ответчика. Так, первая инстанция указала в решении, что "добровольное следование процедуре погашения задолженности по синдицированному кредиту при условии, что данные денежные средства блокируются в иностранной юрисдикции, не доходят до российского банка-кредитора и об этом достоверно известно ответчику, не освобождает ответчика от обязательства осуществлять прямое исполнение надлежащему кредитору". Арбитражный суд Московского округа в ноябре отменил судебные акты и отправил дело на новое рассмотрение. Суд предложил проверить доводы ответчика о том, что погашение в адрес иностранных банков производилось "Норникелем" с разрешения Минфина РФ и правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, а также о том, что истец, получив по решению суда деньги от ответчика, сохранит еще и права требования к Deutsche Bank и Societe Generale.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, москва, альфа-банк, гмк норильский никель, deutsche bank
Финансы, Банки, МОСКВА, Альфа-банк, ГМК Норильский никель, Deutsche Bank
13:10 10.09.2026
 
Альфа-банк увеличил сумму иска к "Норникелю"

Альфа-банк увеличил сумму иска к "Норникелю" с 77 до 101,3 миллиона долларов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. Представитель Альфа-банка сообщил на заседании арбитражного суда Москвы об увеличении суммы иска к горно-металлургической компании "Норильский никель" примерно с 77,3 миллиона долларов до 101,3 миллиона, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Истец требует взыскать с ответчика более 90,4 миллиона долларов основного долга и более 10,8 миллиона долларов процентов за пользование чужими денежными средствами, уточнил юрист.
Суд в четверг заслушал выступления сторон и Банка России как третьего лица и объявил в слушаниях перерыв до 16 сентября по своей инициативе.
Спор связан с синдицированным кредитом, выданным "Норникелю" в 2017 году иностранными банками. В 2020-2021 годах Альфа-банк в качестве внешнего участника заключил с участниками синдиката – Deutsche Bank и Societe Generale – соглашения участия на сумму 37 миллионов и 45 миллионов долларов соответственно. По соглашениям Альфа-банк заплатил им более 35,7 миллиона долларов и около 44,6 миллиона.
С марта 2022 года иностранные банки перестали переводить Альфа-банку выплаты от заемщика. Российский банк, ссылаясь на новое антисанкционное регулирование, направил "Норникелю" требование делать выплаты напрямую ему. После отказа заемщика банк обратился в суд с иском о взыскании долга.
В суде ответчик сослался на риски реализации процедуры прямых погашений в пользу Альфа-банка, а также заявил об исполнении своих обязательств в адрес иностранных банков.
Арбитражный суд Москвы рассматривает спор повторно. В прошлом году две инстанции полностью удовлетворили иск, признав истца кредитором ответчика.
Так, первая инстанция указала в решении, что "добровольное следование процедуре погашения задолженности по синдицированному кредиту при условии, что данные денежные средства блокируются в иностранной юрисдикции, не доходят до российского банка-кредитора и об этом достоверно известно ответчику, не освобождает ответчика от обязательства осуществлять прямое исполнение надлежащему кредитору".
Арбитражный суд Московского округа в ноябре отменил судебные акты и отправил дело на новое рассмотрение.
Суд предложил проверить доводы ответчика о том, что погашение в адрес иностранных банков производилось "Норникелем" с разрешения Минфина РФ и правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, а также о том, что истец, получив по решению суда деньги от ответчика, сохранит еще и права требования к Deutsche Bank и Societe Generale.
 
ФинансыБанкиМОСКВААльфа-банкГМК Норильский никельDeutsche Bank
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала