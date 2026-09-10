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Суд отклонил иск шведской фармкомпании к "Герофарму"

Суд отклонил иск шведской фармкомпании к "Герофарму" - 10.09.2026, ПРАЙМ

Суд отклонил иск шведской фармкомпании к "Герофарму"

Арбитражный суд Москвы отклонил иск шведской фармкомпании AstraZeneca к компаниям "Герофарм" и "АЗТ Фарма К.Б.", в котором она просила запретить ответчикам... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T18:30+0300

2026-09-10T18:30+0300

2026-09-10T18:30+0300

бизнес

россия

astrazeneca

верховный суд

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МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск шведской фармкомпании AstraZeneca к компаниям "Герофарм" и "АЗТ Фарма К.Б.", в котором она просила запретить ответчикам производить и вводить в оборот препарат от диабета "Флодапи", созданный, по мнению истца, с нарушением его патента, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. В иске AstraZeneca, поданном в декабре 2025 года, шведская компания требовала также признать, что ответчики используют ее патент, запретить им осуществлять действия, направленные на регистрацию в РФ предельных отпускных цен на лекарственный препарат, изъять и уничтожить экземпляры "Флодапи". Суд первой инстанции в четверг отклонил исковые требования в полном объеме. Речь в иске шла о дополнительном патенте, содержащем формулу активного вещества "Дапаглифлозин", который AstraZeneca оформила после того как два других ее патента были прекращены и перешли в общественное достояние. Правообладатель использует свое изобретение в производстве препарата от диабета "Форсига". Ранее в другом споре суды, включая Верховный суд РФ, признали право комбината "Акрихин" использовать изобретения – соединение и фармацевтическую композицию – по двум патентам AstraZeneca при производстве дженерика от диабета "Фордиглиф".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, astrazeneca, верховный суд