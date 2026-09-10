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Суд отклонил иск шведской фармкомпании к "Герофарму" - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Суд отклонил иск шведской фармкомпании к "Герофарму"
Суд отклонил иск шведской фармкомпании к "Герофарму" - 10.09.2026, ПРАЙМ
Суд отклонил иск шведской фармкомпании к "Герофарму"
Арбитражный суд Москвы отклонил иск шведской фармкомпании AstraZeneca к компаниям "Герофарм" и "АЗТ Фарма К.Б.", в котором она просила запретить ответчикам... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T18:30+0300
2026-09-10T18:30+0300
бизнес
россия
astrazeneca
верховный суд
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МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск шведской фармкомпании AstraZeneca к компаниям "Герофарм" и "АЗТ Фарма К.Б.", в котором она просила запретить ответчикам производить и вводить в оборот препарат от диабета "Флодапи", созданный, по мнению истца, с нарушением его патента, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. В иске AstraZeneca, поданном в декабре 2025 года, шведская компания требовала также признать, что ответчики используют ее патент, запретить им осуществлять действия, направленные на регистрацию в РФ предельных отпускных цен на лекарственный препарат, изъять и уничтожить экземпляры "Флодапи". Суд первой инстанции в четверг отклонил исковые требования в полном объеме. Речь в иске шла о дополнительном патенте, содержащем формулу активного вещества "Дапаглифлозин", который AstraZeneca оформила после того как два других ее патента были прекращены и перешли в общественное достояние. Правообладатель использует свое изобретение в производстве препарата от диабета "Форсига". Ранее в другом споре суды, включая Верховный суд РФ, признали право комбината "Акрихин" использовать изобретения – соединение и фармацевтическую композицию – по двум патентам AstraZeneca при производстве дженерика от диабета "Фордиглиф".
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бизнес, россия, astrazeneca, верховный суд
Бизнес, РОССИЯ, AstraZeneca, Верховный суд
18:30 10.09.2026
 
Суд отклонил иск шведской фармкомпании к "Герофарму"

Суд отказал AstraZeneca, просившей запретить препарат "Герофарма" от диабета "Флодапи"

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МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск шведской фармкомпании AstraZeneca к компаниям "Герофарм" и "АЗТ Фарма К.Б.", в котором она просила запретить ответчикам производить и вводить в оборот препарат от диабета "Флодапи", созданный, по мнению истца, с нарушением его патента, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В иске AstraZeneca, поданном в декабре 2025 года, шведская компания требовала также признать, что ответчики используют ее патент, запретить им осуществлять действия, направленные на регистрацию в РФ предельных отпускных цен на лекарственный препарат, изъять и уничтожить экземпляры "Флодапи".
Суд первой инстанции в четверг отклонил исковые требования в полном объеме.
Речь в иске шла о дополнительном патенте, содержащем формулу активного вещества "Дапаглифлозин", который AstraZeneca оформила после того как два других ее патента были прекращены и перешли в общественное достояние. Правообладатель использует свое изобретение в производстве препарата от диабета "Форсига".
Ранее в другом споре суды, включая Верховный суд РФ, признали право комбината "Акрихин" использовать изобретения – соединение и фармацевтическую композицию – по двум патентам AstraZeneca при производстве дженерика от диабета "Фордиглиф".
 
БизнесРОССИЯAstraZenecaВерховный суд
 
 
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