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Техас стал стартовой площадкой для испытаний аэротакси, пишут СМИ

Техас стал стартовой площадкой для испытаний аэротакси, пишут СМИ - 10.09.2026, ПРАЙМ

Техас стал стартовой площадкой для испытаний аэротакси, пишут СМИ

В американском штате Техас стартовала федеральная программа испытаний электрических, гибридных и автономных летательных аппаратов, в рамках которой компании... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T20:16+0300

2026-09-10T20:16+0300

2026-09-10T20:22+0300

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ВАШИНГТОН, 10 сен – ПРАЙМ. В американском штате Техас стартовала федеральная программа испытаний электрических, гибридных и автономных летательных аппаратов, в рамках которой компании Joby, Beta и Wisk впервые проведут официальные тестовые полеты аэротакси, сообщает издание Verge. "Ранее в этом году… программа Федерального управления гражданской авиации США выбрала восемь проектов,.. которые послужат одними из первых публичных испытаний этих новых (электрических, гибридных и автономных летательных – ред.) судов. Первый из них начинается сегодня в Техасе с участием трех компаний-разработчиков eVTOL: Joby, Beta и Wisk", - пишет издание. В течение недели компании будут отрабатывать маршруты между городами и региональными аэропортами Техаса, включая международный аэропорт Даллас/Форт-Уэрт. Тестовые полеты проходят без пассажиров, сообщает Verge. Техас стал первым из восьми штатов, где запустят испытания. В дальнейшем к программе присоединятся Нью-Йорк, Юта, Пенсильвания, Луизиана, Флорида, Северная Каролина и Нью-Мексико, передает издание. Запуск таких сервисов аэроперевозок призван разгрузить автомобильные дороги в мегаполисах, однако массовому внедрению пока мешают технические ограничения аккумуляторов, сложности с датчиками и судебные споры между ключевыми игроками рынка, отмечается в публикации.

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бизнес, технологии, техас, сша, нью-йорк