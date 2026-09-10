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Подкомиссия по ТЭК обсудила устойчивое функционирование рынка топлива - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Подкомиссия по ТЭК обсудила устойчивое функционирование рынка топлива
Подкомиссия по ТЭК обсудила устойчивое функционирование рынка топлива - 10.09.2026, ПРАЙМ
Подкомиссия по ТЭК обсудила устойчивое функционирование рынка топлива
Подкомиссия по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики обсудила устойчивое функционирование рынка топлива, в том числе защиту... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T16:27+0300
2026-09-10T16:27+0300
россия
газ
денис мантуров
александр новак
дмитрий григоренко
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Подкомиссия по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики обсудила устойчивое функционирование рынка топлива, в том числе защиту объектов ТЭК, говорится в сообщении правительства России. "В правительстве прошло заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики… На состоявшемся заседании участники обсудили вопросы устойчивого функционирования топливного рынка, включая вопросы защиты объектов топливно–энергетического комплекса", - говорится в сообщении. Заседание подкомиссии провели первый вице-премьер России Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак и вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
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40
192
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40
192
40
россия, газ, денис мантуров, александр новак, дмитрий григоренко
РОССИЯ, Газ, Денис Мантуров, Александр Новак, Дмитрий Григоренко
16:27 10.09.2026
 
Подкомиссия по ТЭК обсудила устойчивое функционирование рынка топлива

В правительстве обсудили устойчивое функционирование рынка топлива

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Подкомиссия по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики обсудила устойчивое функционирование рынка топлива, в том числе защиту объектов ТЭК, говорится в сообщении правительства России.
"В правительстве прошло заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики… На состоявшемся заседании участники обсудили вопросы устойчивого функционирования топливного рынка, включая вопросы защиты объектов топливно–энергетического комплекса", - говорится в сообщении.
Заседание подкомиссии провели первый вице-премьер России Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак и вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
 
РОССИЯГазДенис МантуровАлександр НовакДмитрий Григоренко
 
 
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