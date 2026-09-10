https://1prime.ru/20260910/titov-873181149.html

Титов: каждая четвертая иностранная компания в России связана с Китаем

Титов: каждая четвертая иностранная компания в России связана с Китаем - 10.09.2026, ПРАЙМ

Титов: каждая четвертая иностранная компания в России связана с Китаем

Каждая четвертая иностранная компания в России сегодня связана с Китаем, зарегистрировано более 15,5 тысяч действующих компаний с китайскими учредителями,... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T12:28+0300

2026-09-10T12:28+0300

2026-09-10T12:28+0300

россия

бизнес

китай

борис титов

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873181149.jpg?1789032523

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Каждая четвертая иностранная компания в России сегодня связана с Китаем, зарегистрировано более 15,5 тысяч действующих компаний с китайскими учредителями, рассказал сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов. "Каждая четвертая иностранная компания в России сегодня связана с Китаем. У нас зарегистрировано более 15,5 тысяч действующих компаний с китайскими учредителями или соучредителями", - сказал он, выступая на седьмом Российско-Китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса. Он напомнил, что в конце 2021 года таких компаний было около 1,4 тысячи. "Это рост не на проценты, а в разы. Россия становится для китайских партнеров не только рынком, но и производственной площадкой", - добавил Титов. VII Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в Национальном центре "Россия" 10-11 сентября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, китай, борис титов