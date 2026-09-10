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Титов: каждая четвертая иностранная компания в России связана с Китаем - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Титов: каждая четвертая иностранная компания в России связана с Китаем
Титов: каждая четвертая иностранная компания в России связана с Китаем - 10.09.2026, ПРАЙМ
Титов: каждая четвертая иностранная компания в России связана с Китаем
Каждая четвертая иностранная компания в России сегодня связана с Китаем, зарегистрировано более 15,5 тысяч действующих компаний с китайскими учредителями,... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T12:28+0300
2026-09-10T12:28+0300
россия
бизнес
китай
борис титов
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Каждая четвертая иностранная компания в России сегодня связана с Китаем, зарегистрировано более 15,5 тысяч действующих компаний с китайскими учредителями, рассказал сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов. "Каждая четвертая иностранная компания в России сегодня связана с Китаем. У нас зарегистрировано более 15,5 тысяч действующих компаний с китайскими учредителями или соучредителями", - сказал он, выступая на седьмом Российско-Китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса. Он напомнил, что в конце 2021 года таких компаний было около 1,4 тысячи. "Это рост не на проценты, а в разы. Россия становится для китайских партнеров не только рынком, но и производственной площадкой", - добавил Титов. VII Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в Национальном центре "Россия" 10-11 сентября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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40
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40
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5
4.7
96
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россия, бизнес, китай, борис титов
РОССИЯ, Бизнес, КИТАЙ, Борис Титов
12:28 10.09.2026
 
Титов: каждая четвертая иностранная компания в России связана с Китаем

РККДМР: каждая четвертая иностранная компания в России связана с Китаем

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Каждая четвертая иностранная компания в России сегодня связана с Китаем, зарегистрировано более 15,5 тысяч действующих компаний с китайскими учредителями, рассказал сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов.
"Каждая четвертая иностранная компания в России сегодня связана с Китаем. У нас зарегистрировано более 15,5 тысяч действующих компаний с китайскими учредителями или соучредителями", - сказал он, выступая на седьмом Российско-Китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса.
Он напомнил, что в конце 2021 года таких компаний было около 1,4 тысячи. "Это рост не на проценты, а в разы. Россия становится для китайских партнеров не только рынком, но и производственной площадкой", - добавил Титов.
VII Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в Национальном центре "Россия" 10-11 сентября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
 
РОССИЯБизнесКИТАЙБорис Титов
 
 
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