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Турпоток из Китая в Россию в первом полугодии вырос на 20% - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Турпоток из Китая в Россию в первом полугодии вырос на 20%
Турпоток из Китая в Россию в первом полугодии вырос на 20% - 10.09.2026, ПРАЙМ
Турпоток из Китая в Россию в первом полугодии вырос на 20%
Турпоток из Китая в Россию в первом полугодии 2026 года вырос на 20%, в то время как из России в Китай на 54%, сообщил спецпредставитель президента России по... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T12:36+0300
2026-09-10T12:36+0300
бизнес
россия
китай
борис титов
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Турпоток из Китая в Россию в первом полугодии 2026 года вырос на 20%, в то время как из России в Китай на 54%, сообщил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для целей устойчивого развития, сопредседатель российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов. "Количество китайских туристов в России в первом полугодии выросло на 20%, а российских в Китае сразу на 54%", - сказал Титов на седьмом Российско-Китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса. Он отметил, что Россия особенно заинтересована в приезде китайских туристов. "Многие туристические комплексы уже становятся China Friendly", - добавил он. Китай в сентябре прошлого года на 12 месяцев ввел 30-дневный безвизовый режим для россиян, Россия ответила симметрично в декабре, затем стороны продлили безвизовый режим до конца 2027 года. VII Российско-Китайский форум предпринимателей пройдет в Национальном центре "Россия" 10-11 сентября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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бизнес, россия, китай, борис титов
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, Борис Титов
12:36 10.09.2026
 
Турпоток из Китая в Россию в первом полугодии вырос на 20%

РККДМР: турпоток из Китая в Россию в первом полугодии вырос на 20%

© fotolia.com / believeinme33%Флаг Китая
%Флаг Китая - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2026
© fotolia.com / believeinme33
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Турпоток из Китая в Россию в первом полугодии 2026 года вырос на 20%, в то время как из России в Китай на 54%, сообщил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для целей устойчивого развития, сопредседатель российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов.
"Количество китайских туристов в России в первом полугодии выросло на 20%, а российских в Китае сразу на 54%", - сказал Титов на седьмом Российско-Китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса.
Он отметил, что Россия особенно заинтересована в приезде китайских туристов.
"Многие туристические комплексы уже становятся China Friendly", - добавил он.
Китай в сентябре прошлого года на 12 месяцев ввел 30-дневный безвизовый режим для россиян, Россия ответила симметрично в декабре, затем стороны продлили безвизовый режим до конца 2027 года.
VII Российско-Китайский форум предпринимателей пройдет в Национальном центре "Россия" 10-11 сентября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
 
БизнесРОССИЯКИТАЙБорис Титов
 
 
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