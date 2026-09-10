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Турпоток из Китая в Россию в первом полугодии вырос на 20%

Турпоток из Китая в Россию в первом полугодии вырос на 20% - 10.09.2026, ПРАЙМ

Турпоток из Китая в Россию в первом полугодии вырос на 20%

Турпоток из Китая в Россию в первом полугодии 2026 года вырос на 20%, в то время как из России в Китай на 54%, сообщил спецпредставитель президента России по... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T12:36+0300

2026-09-10T12:36+0300

2026-09-10T12:36+0300

бизнес

россия

китай

борис титов

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Турпоток из Китая в Россию в первом полугодии 2026 года вырос на 20%, в то время как из России в Китай на 54%, сообщил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для целей устойчивого развития, сопредседатель российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов. "Количество китайских туристов в России в первом полугодии выросло на 20%, а российских в Китае сразу на 54%", - сказал Титов на седьмом Российско-Китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса. Он отметил, что Россия особенно заинтересована в приезде китайских туристов. "Многие туристические комплексы уже становятся China Friendly", - добавил он. Китай в сентябре прошлого года на 12 месяцев ввел 30-дневный безвизовый режим для россиян, Россия ответила симметрично в декабре, затем стороны продлили безвизовый режим до конца 2027 года. VII Российско-Китайский форум предпринимателей пройдет в Национальном центре "Россия" 10-11 сентября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

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бизнес, россия, китай, борис титов