https://1prime.ru/20260910/titov-873184649.html

Титов рассказал о создании Русского дома в Сиане и Китайского дома в Москве

Титов рассказал о создании Русского дома в Сиане и Китайского дома в Москве - 10.09.2026, ПРАЙМ

Титов рассказал о создании Русского дома в Сиане и Китайского дома в Москве

Создание Русского дома в Сиане и Китайского дома в Москве в активной стадии, заявил председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T13:23+0300

2026-09-10T13:23+0300

2026-09-10T13:23+0300

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москва

борис титов

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Создание Русского дома в Сиане и Китайского дома в Москве в активной стадии, заявил председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов. "В активной стадии находится проект создания Русского дома в Сиане. Это не просто площадка по продаже российских товаров, а дом лучших российских брендов", - сказал он на седьмом Российско-Китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса. Он отметил, что проект вызвал огромный интерес. "У нас заявки каждый день. Мы уже получили несколько десятков", - добавил Титов. По его словам, также идет работа над проектом Китайского дома в Москве. "Кстати, мы работаем не только над созданием русского дома в Сиане, но и уже приступили к проекту создания Китайского дома в Москве", - уточнил Титов. VII Российско-Китайский форум предпринимателей пройдет в Национальном центре "Россия" 10-11 сентября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

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