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Титов рассказал о создании Русского дома в Сиане и Китайского дома в Москве
Титов рассказал о создании Русского дома в Сиане и Китайского дома в Москве - 10.09.2026, ПРАЙМ
Титов рассказал о создании Русского дома в Сиане и Китайского дома в Москве
Создание Русского дома в Сиане и Китайского дома в Москве в активной стадии, заявил председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T13:23+0300
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2026-09-10T13:23+0300
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Создание Русского дома в Сиане и Китайского дома в Москве в активной стадии, заявил председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов.
"В активной стадии находится проект создания Русского дома в Сиане. Это не просто площадка по продаже российских товаров, а дом лучших российских брендов", - сказал он на седьмом Российско-Китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса.
Он отметил, что проект вызвал огромный интерес. "У нас заявки каждый день. Мы уже получили несколько десятков", - добавил Титов.
По его словам, также идет работа над проектом Китайского дома в Москве. "Кстати, мы работаем не только над созданием русского дома в Сиане, но и уже приступили к проекту создания Китайского дома в Москве", - уточнил Титов.
VII Российско-Китайский форум предпринимателей пройдет в Национальном центре "Россия" 10-11 сентября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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россия, бизнес, москва, борис титов
РОССИЯ, Бизнес, МОСКВА, Борис Титов
Титов рассказал о создании Русского дома в Сиане и Китайского дома в Москве
Титов: создание Русского дома в Сиане и Китайского дома в Москве в активной стадии
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Создание Русского дома в Сиане и Китайского дома в Москве в активной стадии, заявил председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов.
"В активной стадии находится проект создания Русского дома в Сиане. Это не просто площадка по продаже российских товаров, а дом лучших российских брендов", - сказал он на седьмом Российско-Китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса.
Он отметил, что проект вызвал огромный интерес. "У нас заявки каждый день. Мы уже получили несколько десятков", - добавил Титов.
По его словам, также идет работа над проектом Китайского дома в Москве. "Кстати, мы работаем не только над созданием русского дома в Сиане, но и уже приступили к проекту создания Китайского дома в Москве", - уточнил Титов.
VII Российско-Китайский форум предпринимателей пройдет в Национальном центре "Россия" 10-11 сентября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.