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Титов заявил, что проблем с платежами между Россией и Китаем нет

Титов заявил, что проблем с платежами между Россией и Китаем нет - 10.09.2026, ПРАЙМ

Титов заявил, что проблем с платежами между Россией и Китаем нет

Никаких проблем с платежами между Россией и Китаем нет, заявил РИА Новости председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T14:39+0300

2026-09-10T14:39+0300

2026-09-10T14:39+0300

россия

китай

кнр

борис титов

сергей лавров

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Никаких проблем с платежами между Россией и Китаем нет, заявил РИА Новости председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов. "Сейчас это уже вопрос прошлого", - сказал Титов в кулуарах VII Российско-Китайского форума, отвечая на вопрос о проблемах с платежами между Россией и КНР. Расчеты между Россией и Китаем практически полностью переведены на национальные валюты, заявлял летом министр иностранных дел России Сергей Лавров. VII Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в Национальном центре "Россия" 10-11 сентября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

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россия, китай, кнр, борис титов, сергей лавров