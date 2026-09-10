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Титов заявил, что проблем с платежами между Россией и Китаем нет - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Титов заявил, что проблем с платежами между Россией и Китаем нет
Титов заявил, что проблем с платежами между Россией и Китаем нет - 10.09.2026, ПРАЙМ
Титов заявил, что проблем с платежами между Россией и Китаем нет
Никаких проблем с платежами между Россией и Китаем нет, заявил РИА Новости председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T14:39+0300
2026-09-10T14:39+0300
россия
китай
кнр
борис титов
сергей лавров
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Никаких проблем с платежами между Россией и Китаем нет, заявил РИА Новости председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов. "Сейчас это уже вопрос прошлого", - сказал Титов в кулуарах VII Российско-Китайского форума, отвечая на вопрос о проблемах с платежами между Россией и КНР. Расчеты между Россией и Китаем практически полностью переведены на национальные валюты, заявлял летом министр иностранных дел России Сергей Лавров. VII Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в Национальном центре "Россия" 10-11 сентября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
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192
40
россия, китай, кнр, борис титов, сергей лавров
РОССИЯ, КИТАЙ, КНР, Борис Титов, Сергей Лавров
14:39 10.09.2026
 
Титов заявил, что проблем с платежами между Россией и Китаем нет

Председатель РККДМР Титов: проблем с платежами между Россией и Китаем нет

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Никаких проблем с платежами между Россией и Китаем нет, заявил РИА Новости председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов.
"Сейчас это уже вопрос прошлого", - сказал Титов в кулуарах VII Российско-Китайского форума, отвечая на вопрос о проблемах с платежами между Россией и КНР.
Расчеты между Россией и Китаем практически полностью переведены на национальные валюты, заявлял летом министр иностранных дел России Сергей Лавров.
VII Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в Национальном центре "Россия" 10-11 сентября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
 
РОССИЯКИТАЙКНРБорис ТитовСергей Лавров
 
 
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