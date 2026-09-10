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ТМХ тестирует элементы для беспилотного движения на поездах "Иволга"
ТМХ тестирует элементы для беспилотного движения на поездах "Иволга" - 10.09.2026, ПРАЙМ
ТМХ тестирует элементы для беспилотного движения на поездах "Иволга"
Российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) тестирует отдельные элементы для беспилотного движения на поездах "Иволга" и готов за год сделать такой состав полностью... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T17:53+0300
2026-09-10T17:53+0300
2026-09-10T17:53+0300
бизнес
россия
санкт-петербург
трансмашхолдинг
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) тестирует отдельные элементы для беспилотного движения на поездах "Иволга" и готов за год сделать такой состав полностью автономным, сообщил гендиректор компании Кирилл Липа.
"Конечно, обязательно, мы этим занимаемся. Очень активно", - ответил Липа в кулуарах выставки "Иннопром. Индия" на вопрос РИА Новости, готов ли ТМХ опробовать беспилотные технологии на своих поездах "Иволга".
Он напомнил, что ТМХ вместе с губернатором в Санкт-Петербурге продемонстрировали работу беспилотных систем управления поездом на Красносельско-Калининской линии Петербургского метрополитена.
"И по поездам "Иволга" мы тоже тестируем отдельные элементы беспилотного движения. То есть остановка, открывание дверей, ускорение, движение, обнаружение препятствий по пути. Все элементы этого процесса на поездах уже тестируются в активном режиме", - рассказал Липа.
Он добавил, что дальнейшее внедрение опции беспилотного вождения зависит от заказчика.
"Если заказчик говорит, я готов, то нам нужно максимум год, чтобы все поехало прямо беспилотное", - резюмировал Липа.
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ТМХ тестирует элементы для беспилотного движения на поездах "Иволга"
ТМХ тестирует отдельные элементы для беспилотного движения на поездах "Иволга"
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) тестирует отдельные элементы для беспилотного движения на поездах "Иволга" и готов за год сделать такой состав полностью автономным, сообщил гендиректор компании Кирилл Липа.
"Конечно, обязательно, мы этим занимаемся. Очень активно", - ответил Липа в кулуарах выставки "Иннопром. Индия" на вопрос РИА Новости, готов ли ТМХ опробовать беспилотные технологии на своих поездах "Иволга".
Он напомнил, что ТМХ вместе с губернатором в Санкт-Петербурге продемонстрировали работу беспилотных систем управления поездом на Красносельско-Калининской линии Петербургского метрополитена.
"И по поездам "Иволга" мы тоже тестируем отдельные элементы беспилотного движения. То есть остановка, открывание дверей, ускорение, движение, обнаружение препятствий по пути. Все элементы этого процесса на поездах уже тестируются в активном режиме", - рассказал Липа.
Он добавил, что дальнейшее внедрение опции беспилотного вождения зависит от заказчика.
"Если заказчик говорит, я готов, то нам нужно максимум год, чтобы все поехало прямо беспилотное", - резюмировал Липа.