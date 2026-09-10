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Товарооборот России и Индии в первом полугодии вырос на 8%

Товарооборот России и Индии в первом полугодии вырос на 8% - 10.09.2026, ПРАЙМ

Товарооборот России и Индии в первом полугодии вырос на 8%

Товарооборот России и Индии по итогам первого полугодия 2026 года увеличился на 8% в годовом выражении, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов. | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T15:43+0300

2026-09-10T15:43+0300

2026-09-10T15:43+0300

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антон алиханов

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Товарооборот России и Индии по итогам первого полугодия 2026 года увеличился на 8% в годовом выражении, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов. "Высокий уровень отношений между нашими странами находит отражение и динамике взаимной торговли. За последние четыре года товарооборот между нашими странами вырос более чем в полтора раза. По итогам первой половины этого года он увеличился еще на 8%", - сказал министр в рамках форума "Иннопром. Индия". Он отметил, что промышленные товары играют заметную роль в структуре взаимной торговли. Россия поставляет продукцию цветной и черной металлургии, химического комплекса и удобрений, оборудование для машиностроительного сектора. В свою очередь из Индии импортируется фармацевтические препараты, электронику, строительные материалы и текстиль. Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.

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россия, индия, антон алиханов, минпромторг