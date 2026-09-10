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Товарооборот России и Китая может превысить 200 миллиардов долларов

Товарооборот России и Китая может превысить 200 миллиардов долларов - 10.09.2026, ПРАЙМ

Товарооборот России и Китая может превысить 200 миллиардов долларов

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2026 года может сильно превысить 200 миллиардов долларов, заявил председатель российской части... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T15:55+0300

2026-09-10T15:55+0300

2026-09-10T15:55+0300

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мировая экономика

китай

кнр

борис титов

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2026 года может сильно превысить 200 миллиардов долларов, заявил председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов. "Сегодня мы говорили про цифры только за восемь месяцев… Мы уже несколько лет превышаем 200 миллиардов долларов. В этом году, думаю, мы сильно превысим", - сказал он журналистам в кулуарах седьмого Российско-Китайского делового форума малого и среднего бизнеса. Согласно данным главного таможенного управления Китая, товарооборот КНР и России по итогам восьми месяцев этого года вырос на 28,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 185,047 миллиарда долларов. VII Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в Национальном центре "Россия" 10-11 сентября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

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россия, мировая экономика, китай, кнр, борис титов