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Товарооборот России и Иордании в первом полугодии вырос на треть

Товарооборот России и Иордании в первом полугодии вырос на треть - 10.09.2026, ПРАЙМ

Товарооборот России и Иордании в первом полугодии вырос на треть

Товарооборот между Россией и Иорданией по итогам первого полугодия 2026 года вырос на треть, значительную его часть занимает сельхозпродукция, сообщили в... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T18:24+0300

2026-09-10T18:24+0300

2026-09-10T18:24+0300

россия

иордания

москва

дмитрий патрушев

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Иорданией по итогам первого полугодия 2026 года вырос на треть, значительную его часть занимает сельхозпродукция, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. Патрушев и министр промышленности, торговли и снабжения Иорданского Хашимитского Королевства Яаруб Куда в Москве провели седьмое заседание Межправительственной Российско-Иорданской комиссии по развитию торгово-экономического и научно-технического сотрудничества. "По итогам первой половины текущего года объемы взаимной торговли выросли на треть. Значительную часть товарооборота между двумя странами составляют поставки сельхозпродукции. Кроме того, большой потенциал российская сторона видит в сотрудничестве в области промышленности. Россия также готова делиться опытом в сфере геологического изучения недр", - говорится в сообщении по итогам заседания. Кроме того, в здравоохранении актуальными направлениями для взаимодействия являются подготовка кадров, применение цифровых технологий, профилактика и лечение заболеваний, а также поставки медицинской продукции, добавили в аппарате. По итогам мероприятия стороны подписали итоговый протокол заседания комиссии, а также документы о сотрудничестве по линии таможенных ведомств и министерств здравоохранения двух стран. "Рассчитываем, что итоги сегодняшней встречи будут способствовать реализации наших совместных проектов и дальнейшему развитию сотрудничества между Россией и Иорданией", - сказал вице-премьер, слова которого привели в сообщении. Он также заявил, что Россию и Иорданию объединяют традиционно дружественные связи. "Об этом свидетельствует многолетний диалог лидеров наших стран. Мы заинтересованы в укреплении стратегического сотрудничества для реализации совместных взаимовыгодных проектов", - подчеркнул Патрушев.

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россия, иордания, москва, дмитрий патрушев