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Экономист оценил шансы американцев получить выплаты от Трампа - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Экономист оценил шансы американцев получить выплаты от Трампа
Экономист оценил шансы американцев получить выплаты от Трампа - 10.09.2026, ПРАЙМ
Экономист оценил шансы американцев получить выплаты от Трампа
Обещанную президентом США Дональдом Трампом в случае победы республиканцев на промежуточных выборах выплату в размере пяти тысяч долларов каждому американцу... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T20:12+0300
2026-09-10T20:12+0300
мировая экономика
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ВАШИНГТОН, 10 сен - ПРАЙМ. Обещанную президентом США Дональдом Трампом в случае победы республиканцев на промежуточных выборах выплату в размере пяти тысяч долларов каждому американцу предстоит согласовать конгрессу, сообщил РИА Новости доктор экономических наук, завкафедрой финансов бизнес-школы университета Флориды Джей Риттер. Трамп в ходе первого дня съезда республиканцев в Далласе пообещал выплатить каждому взрослому гражданину США дивиденды в размере пяти тысяч долларов, если партия получит контроль над обеими палатами конгресса. "Предложенные Трампом расходы в размере пяти тысяч долларов на каждого американца должны быть одобрены конгрессом", - сказал Риттер. В США порядка 270 миллионов совершеннолетних граждан, таким образом, обещание Трампа в случае реализации обойдется более чем в 1,3 триллиона долларов. По словам Риттера, такая статья расходов может столкнуться с противодействием даже в рядах Республиканской партии, представители которой могут не поддержать такие масштабные траты. "Думаю, рынки прогнозов оценят вероятность этого события примерно в 0,1%", - считает профессор. Промежуточные выборы в США состоятся 3 ноября. Граждане определят новый состав палаты представителей, а также судьбу 33 мест в сенате. В настоящее время парламент контролируют республиканцы.
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мировая экономика, сша, дональд трамп
Мировая экономика, США, Дональд Трамп
20:12 10.09.2026
 
Экономист оценил шансы американцев получить выплаты от Трампа

Риттер: для выплаты пяти тысяч долларов американцам Трампу понадобится решение конгресса

© AFP / Saul Loeb%Президент США Дональд Трамп
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2026
© AFP / Saul Loeb
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ВАШИНГТОН, 10 сен - ПРАЙМ. Обещанную президентом США Дональдом Трампом в случае победы республиканцев на промежуточных выборах выплату в размере пяти тысяч долларов каждому американцу предстоит согласовать конгрессу, сообщил РИА Новости доктор экономических наук, завкафедрой финансов бизнес-школы университета Флориды Джей Риттер.
Трамп в ходе первого дня съезда республиканцев в Далласе пообещал выплатить каждому взрослому гражданину США дивиденды в размере пяти тысяч долларов, если партия получит контроль над обеими палатами конгресса.
"Предложенные Трампом расходы в размере пяти тысяч долларов на каждого американца должны быть одобрены конгрессом", - сказал Риттер.
В США порядка 270 миллионов совершеннолетних граждан, таким образом, обещание Трампа в случае реализации обойдется более чем в 1,3 триллиона долларов.
По словам Риттера, такая статья расходов может столкнуться с противодействием даже в рядах Республиканской партии, представители которой могут не поддержать такие масштабные траты.
"Думаю, рынки прогнозов оценят вероятность этого события примерно в 0,1%", - считает профессор.
Промежуточные выборы в США состоятся 3 ноября. Граждане определят новый состав палаты представителей, а также судьбу 33 мест в сенате. В настоящее время парламент контролируют республиканцы.
 
Мировая экономикаСШАДональд Трамп
 
 
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