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Экономист оценил шансы американцев получить выплаты от Трампа

Экономист оценил шансы американцев получить выплаты от Трампа - 10.09.2026, ПРАЙМ

Экономист оценил шансы американцев получить выплаты от Трампа

Обещанную президентом США Дональдом Трампом в случае победы республиканцев на промежуточных выборах выплату в размере пяти тысяч долларов каждому американцу... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T20:12+0300

2026-09-10T20:12+0300

2026-09-10T20:12+0300

мировая экономика

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ВАШИНГТОН, 10 сен - ПРАЙМ. Обещанную президентом США Дональдом Трампом в случае победы республиканцев на промежуточных выборах выплату в размере пяти тысяч долларов каждому американцу предстоит согласовать конгрессу, сообщил РИА Новости доктор экономических наук, завкафедрой финансов бизнес-школы университета Флориды Джей Риттер. Трамп в ходе первого дня съезда республиканцев в Далласе пообещал выплатить каждому взрослому гражданину США дивиденды в размере пяти тысяч долларов, если партия получит контроль над обеими палатами конгресса. "Предложенные Трампом расходы в размере пяти тысяч долларов на каждого американца должны быть одобрены конгрессом", - сказал Риттер. В США порядка 270 миллионов совершеннолетних граждан, таким образом, обещание Трампа в случае реализации обойдется более чем в 1,3 триллиона долларов. По словам Риттера, такая статья расходов может столкнуться с противодействием даже в рядах Республиканской партии, представители которой могут не поддержать такие масштабные траты. "Думаю, рынки прогнозов оценят вероятность этого события примерно в 0,1%", - считает профессор. Промежуточные выборы в США состоятся 3 ноября. Граждане определят новый состав палаты представителей, а также судьбу 33 мест в сенате. В настоящее время парламент контролируют республиканцы.

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мировая экономика, сша, дональд трамп