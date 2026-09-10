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"Трансмашхолдинг" видит потенциал сотрудничества с Индией

"Трансмашхолдинг" видит потенциал сотрудничества с Индией - 10.09.2026, ПРАЙМ

"Трансмашхолдинг" видит потенциал сотрудничества с Индией

"Трансмашхолдинг" (ТМХ) видит огромный потенциал сотрудничества с Индией по выходу на рынки высокоскоростных магистралей не только своих стран, но за их... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T17:05+0300

2026-09-10T17:05+0300

2026-09-10T17:05+0300

бизнес

россия

индия

денис мантуров

трансмашхолдинг

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) видит огромный потенциал сотрудничества с Индией по выходу на рынки высокоскоростных магистралей не только своих стран, но за их пределами, сообщил гендиректор компании Кирилл Липа. "Мы видим огромный потенциал при выходе на рынки высокоскоростных магистралей. Сегодня Индия является одной из крупнейших стран по населению и, естественно, мы не можем развивать экономику без железнодорожного сектора. И особенно это касается высокого спроса на высокоскоростные магистрали", - сказал Липа, выступая в ходе выставки "Иннопром. Индия". Он отметил, что в Индии очень много направлений и проектов, которые страна собирается реализовать. В частности, он сказал об исследовательских центрах для выполнения этой задачи. "Я полагаю, что Россия будет вашим крупным и хорошим партнером именно в этой отрасли. Это связано с нашими сильными фундаментальными научными возможностями. И совместно, если мы выйдем на этот рынок, на этот огромный рынок, который прямо сейчас не только в Индии, но и в других странах активно развивается, и в России…", - продолжил глава ТМХ. Россия, продолжил Липа, меньше Индии по населению, но довольно большая по территории страна. "Мы полагаем, что, если объединим наши усилия именно в этой сфере, это позволит нам удовлетворить спрос наших национальных экономик, а также выйти на внешние рынки, которые находятся за пределами Индии и России", - отметил гендиректор ТМХ. ТМХ реализует проект в Индии по пассажирским поездам. "Также для нас очень важно то, что мы можем разрабатывать материалы и компоненты, их производства и отвечать спросу и требованию индийского правительства, индийского народа на развитие национального промышленного сектора", - добавил Липа. "Трансмашхолдинг" уже участвует в проекте по сборке поездов в Индии. Компания в консорциуме с индийской компанией Rail Vikas Nigam в 2023 году выиграла тендер на производство, поставку и техобслуживание пассажирских поездов на 6,5 миллиардов долларов. Речь идет о 120 поездах Vande Bharat для железных дорог Индии. Первые два опытных образца этих скоростных поездов, строящихся с участием России в Индии, будут изготовлены в 2026 году, сообщал в августе 2026 года первый вице-премьер России Денис Мантуров.

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бизнес, россия, индия, денис мантуров, трансмашхолдинг