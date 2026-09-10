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Утверждены новые требования для грантовых особо значимых проектов

Утверждены новые требования для грантовых особо значимых проектов - 10.09.2026, ПРАЙМ

Утверждены новые требования для грантовых особо значимых проектов

Правительство России утвердило новые требования для грантовых особо значимых проектов по импортозамещению: на реализацию одного из них можно будет получить от... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T10:21+0300

2026-09-10T10:21+0300

2026-09-10T10:21+0300

технологии

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минцифры

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Правительство России утвердило новые требования для грантовых особо значимых проектов по импортозамещению: на реализацию одного из них можно будет получить от 100 миллионов до 2 миллиардов рублей на срок до 4 лет, сообщили в Минцифры. "Претендующие на гранты проекты по импортозамещению будут отбирать по новым правилам. Правительство утвердило новые требования для грантовых особо значимых проектов (ОЗП). На реализацию проекта можно будет получить от 100 миллионов до 2 миллиардов рублей на срок до 4 лет", - говорится в сообщении. Там отметили, что изменения уточняют условия поддержки, объем софинансирования и показатели результата. В новых правилах учтены предложения бизнеса, которые компании озвучили на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Так, согласно нововведениям, проекты в области искусственного интеллекта и заказчики из реестра ОПК с рентабельностью активов менее 3% смогут получить до 80% грантового финансирования на реализацию особо значимых проектов. Для остальных заказчиков грантовое финансирование составит до 50% Также разработчик и заказчик смогут выбрать один из двух показателей тиражирования после завершения проекта в течение 5 лет: внедрить решение минимум у 3 российских юрлиц, включая дочерние компании, или обеспечить выручку разработчика от реализации решения не менее 110% от суммы гранта. В Минцифры уточнили, то изменение требований к грантовым особо значимым проектам - в первую очередь, ответ на запрос бизнеса. По мнению ведомства, новые правила делают поддержку более адресной и усиливают контроль за результатами проектов. При этом сам процесс становится проще. "Отбор проектов по новым правилам будет объявлен в ближайшее время. О сроках подачи заявок будет сообщено дополнительно", - заключили в министерстве.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, минцифры