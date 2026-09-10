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ЦБ намерен решить проблему "зависших" у страховщиков средств клиентов

ЦБ намерен решить проблему "зависших" у страховщиков средств клиентов - 10.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ намерен решить проблему "зависших" у страховщиков средств клиентов

Банк России намерен решить проблему "зависших" у страховщиков средств клиентов по аналогии с проблемной невостребованных банковских вкладов, сообщил... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T11:58+0300

2026-09-10T11:58+0300

2026-09-10T11:58+0300

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Банк России намерен решить проблему "зависших" у страховщиков средств клиентов по аналогии с проблемной невостребованных банковских вкладов, сообщил замдиректора департамента страхового рынка ЦБ Никита Теплов. "Есть ряд ситуаций, когда у страховой компании "зависают" деньги клиентов: например, если страховой случай произошел, но выгодоприобретатель не пришел за выплатой, или даже никто не пришел с заявлением о страховом случае", - сказал Теплов, выступая на VI ежегодном форуме "Будущее страхового рынка". В таких случаях страховщик не всегда может сам разыскать выгодоприобретателя, в результате средства "зависают" на балансе компании. По его словам, эту проблему регулятор намерен решить по аналогии с проблемой невостребованных банковских вкладов. "Создать специальный счет в Банке России, куда будут поступать средства, которые "зависли" по не зависящим от страховой компании причинам", - сказал Теплов. Он рассказал также, что регулятор готовит пакет изменений правил в сфере страхования. Ряд новаций коснется долевого страхования жизни. В частности, ЦБ планирует расширить формы инвестирования средств клиентов закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ). Кроме того, ЦБ планирует обособить паи в ПИФ, которые приобретает страховая компания. Вопрос с наследованием таких паев будет решена отдельно: наследники не смогут претендовать на паи, которые страхователь хотел передать конкретному выгодоприобретателю. Кроме того, страховщики получат статус единого платежного и налогового агента, что должно упростить решение вопросов, связанных с получением налоговых вычетов. По словам Теплова, изменения уже подготовлены, и до конца сентября регулятор предложит их для обсуждения со страховым сообществом.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, бизнес, банк россии