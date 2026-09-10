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ЦБ продлит полномочия финансового омбудсмена Новака

ЦБ продлит полномочия финансового омбудсмена Новака - 10.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ продлит полномочия финансового омбудсмена Новака

Полномочия финансового омбудсмена Дениса Новака с 25 октября 2026 года будут продлены на пять лет, сообщил регулятор. | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T17:02+0300

2026-09-10T17:02+0300

2026-09-10T17:02+0300

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Полномочия финансового омбудсмена Дениса Новака с 25 октября 2026 года будут продлены на пять лет, сообщил регулятор. "Совет директоров Банка России принял решение продлить с 25 октября 2026 года полномочия Дениса Васильевича Новака в должности финансового уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в сферах страхования, микрофинансирования, кредитной кооперации, деятельности кредитных организаций", - говорится в релизе ЦБ. Там напомнили, что согласно Федеральному закону "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг" финансовый уполномоченный назначается советом директоров Банка России по предложению главного финансового уполномоченного сроком на пять лет. "Денис Новак впервые был назначен уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг 11 октября 2021 года", - указал регулятор.

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