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ЦБ продлит полномочия финансового омбудсмена Новака - 10.09.2026, ПРАЙМ
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ЦБ продлит полномочия финансового омбудсмена Новака
ЦБ продлит полномочия финансового омбудсмена Новака - 10.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ продлит полномочия финансового омбудсмена Новака
Полномочия финансового омбудсмена Дениса Новака с 25 октября 2026 года будут продлены на пять лет, сообщил регулятор. | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T17:02+0300
2026-09-10T17:02+0300
финансы
банки
банк россии
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Полномочия финансового омбудсмена Дениса Новака с 25 октября 2026 года будут продлены на пять лет, сообщил регулятор. "Совет директоров Банка России принял решение продлить с 25 октября 2026 года полномочия Дениса Васильевича Новака в должности финансового уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в сферах страхования, микрофинансирования, кредитной кооперации, деятельности кредитных организаций", - говорится в релизе ЦБ. Там напомнили, что согласно Федеральному закону "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг" финансовый уполномоченный назначается советом директоров Банка России по предложению главного финансового уполномоченного сроком на пять лет. "Денис Новак впервые был назначен уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг 11 октября 2021 года", - указал регулятор.
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40
192
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финансы, банки, банк россии
Финансы, Банки, Банк России
17:02 10.09.2026
 
ЦБ продлит полномочия финансового омбудсмена Новака

ЦБ продлил полномочия финансового омбудсмена Новака с 25 октября 2026 года

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Полномочия финансового омбудсмена Дениса Новака с 25 октября 2026 года будут продлены на пять лет, сообщил регулятор.
"Совет директоров Банка России принял решение продлить с 25 октября 2026 года полномочия Дениса Васильевича Новака в должности финансового уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в сферах страхования, микрофинансирования, кредитной кооперации, деятельности кредитных организаций", - говорится в релизе ЦБ.
Там напомнили, что согласно Федеральному закону "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг" финансовый уполномоченный назначается советом директоров Банка России по предложению главного финансового уполномоченного сроком на пять лет.
"Денис Новак впервые был назначен уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг 11 октября 2021 года", - указал регулятор.
 
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