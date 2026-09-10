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Национальный центр "Россия" готов помочь в продвижении индийских товаров

Национальный центр "Россия" готов помочь в продвижении индийских товаров - 10.09.2026, ПРАЙМ

Национальный центр "Россия" готов помочь в продвижении индийских товаров

Национальный центр "Россия" готов помочь в продвижении на российском рынке индийских товаров, сообщила генеральный директор центра Наталья Виртуозова. | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T18:36+0300

2026-09-10T18:36+0300

2026-09-10T18:36+0300

россия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Национальный центр "Россия" готов помочь в продвижении на российском рынке индийских товаров, сообщила генеральный директор центра Наталья Виртуозова. "Мы готовы предоставить свои площадки Национального центра для индийского товара, чтобы русская аудитория узнала больше об индийском товаре", - сообщила она в ходе пресс-подхода в рамках выставки "Иннопром. Индия". Виртуозова напомнила, что индийские товары, включая чай и ткани, были очень популярны во время СССР. "Мы очень мало знаем друг о друге, но наши рынки очень нуждаются друг в друге. Такие выставки очень важны, мы должны знать больше друг о друге", - добавила она. Национальный центр в рамках выставки "Иннопром. Индия" впервые представил флагманский проект Универмаг "Россия", объединяющий продукцию российских производителей и культурную зону, знакомящую гостей с народными художественными промыслами. В частности посетителям представили неваляшку в традиционном индийском костюме - сари, передавал накануне корреспондент РИА Новости. Игрушка изготовлена тамбовской фабрикой "Котовские неваляшки". Также на выставке представлены традиционные сувениры и предметы декоративно-прикладного искусства России. Гости выставки могут найти футболки, толстовки и кепки с популярными высказываниями президента России Владимира Путина. Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, бизнес, индия, владимир путин