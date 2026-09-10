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Центробанк опубликовал официальный курс валют на пятницу

Центробанк опубликовал официальный курс валют на пятницу - 10.09.2026, ПРАЙМ

Центробанк опубликовал официальный курс валют на пятницу

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 17,36 копейки - до 12,5637 рубля, доллара - на 1,11 рубля, до 84,3508 рубля, евро -... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T17:16+0300

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2026-09-10T17:16+0300

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 17,36 копейки - до 12,5637 рубля, доллара - на 1,11 рубля, до 84,3508 рубля, евро - на 96,69 копейки, до 98,2856 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.

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рынок, сша, банк россии