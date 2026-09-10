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Цены на уран могут достичь многолетних максимумов, пишут СМИ

Цены на уран могут достичь многолетних максимумов, пишут СМИ - 10.09.2026, ПРАЙМ

Цены на уран могут достичь многолетних максимумов, пишут СМИ

Рост энергопотребления центров обработки данных усиливает интерес к атомной энергетике и может поддержать дальнейшее повышение цен на энергетический уран,... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T11:16+0300

2026-09-10T11:16+0300

2026-09-10T11:16+0300

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Рост энергопотребления центров обработки данных усиливает интерес к атомной энергетике и может поддержать дальнейшее повышение цен на энергетический уран, которые уже достигли многолетних максимумов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на данные аналитических компаний и участников отрасли. "Центры обработки данных способствовали росту цен на медь до рекордных максимумов. Некоторые участники товарного рынка считают, что они также могут поднять цены на уран", - пишет газета. Согласно данным аналитической компании UxC, которые приводит издание, спотовая цена U3O8 приблизилась к 90 долларам за фунт и достигла максимума с начала февраля. Отмечается, что это примерно в пять раз выше минимальных уровней периода спада после аварии на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году. При этом долгосрочные контрактные цены, по данным горнодобывающих компаний, находятся на максимуме как минимум за 18 лет. U3O8 - слабо переработанный урановый концентрат, известный как желтый кек и используемый для производства ядерного топлива, уточняет WSJ. Одним из факторов роста спроса становится увеличение потребления энергии центрами обработки данных, пишет газета. Крупные технологические компании рассматривают атомную энергетику как источник стабильного электроснабжения таких объектов. Так, финская Fortum заключила соглашение с Google о поставках электроэнергии для таких центров в Финляндии, что продлит срок эксплуатации ее АЭС "Ловииса". Рост рынка связан не только с центрами обработки данных, отмечают эксперты. Страны инвестируют в новые энергетические проекты для повышения энергобезопасности и отказа от ископаемого топлива, использование которого связывают с выбросами парниковых газов в атмосферу. При этом увеличение предложения урана, как считают аналитики, отстает от ожиданий рынка: швейцарский банк UBS прогнозирует сохранение и расширение дефицита в 2030-х годах и позднее. Глава государственной атомной компании Казахстана "Казатомпром" Меиржан Юсупов также заявил, что рост производственных затрат указывает на завершение эпохи "дешевого" урана. На этом фоне инвестиционная компания Jefferies повысила долгосрочный прогноз цены урана на 36%, до 95 долларов за фунт, а аналитики Citi в краткосрочной перспективе допускают рост стоимости до 140 долларов за фунт к концу будущего года, сообщает газета. При этом существуют причины для осторожности как в отношении спроса, так и предложения, заявляет WSJ. Развитие атомной энергетики на Западе идет медленно. Кроме того, любое замедление в расширении числа центров обработки данных также может задержать строительство новых реакторов, сообщают эксперты UxC.

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промышленность, финляндия, казахстан, запад, wsj, fortum, ubs