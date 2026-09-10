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Еще три авиакомпании запустили оплату билетов цифровым рублем
Еще три авиакомпании запустили оплату билетов цифровым рублем - 10.09.2026, ПРАЙМ
Еще три авиакомпании запустили оплату билетов цифровым рублем
Еще три российские авиакомпании запустили оплату авиабилетов цифровым рублем, теперь такая опция доступна пассажирам "Победы", Utair и Smartavia, следует из... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T16:40+0300
2026-09-10T16:40+0300
2026-09-10T16:40+0300
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Еще три российские авиакомпании запустили оплату авиабилетов цифровым рублем, теперь такая опция доступна пассажирам "Победы", Utair и Smartavia, следует из информации на сайтах компаний, с которой ознакомилось РИА Новости. При покупке авиабилетов на сайтах этих перевозчиков в качестве способа оплаты можно выбрать цифровой рубль, после чего нужно отсканировать QR-код в приложении банка. Ранее цифровой рубль в качестве способа оплаты начала принимать авиакомпания "Аэрофлот". 1 сентября была совершена первая в России фактическая оплата билета цифровым рублем. Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Его использование добровольно, а все операции для россиян совершенно бесплатны, говорила в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Открыть цифровой кошелек с 1 сентября можно в 12 крупнейших российских банках - это более 80% платежного рынка. Речь идет о Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке, Альфа-банке, Т-Банке, ПСБ, РСХБ, "Юникредит банке", Райффайзенбанке, Совкомбанке, МКБ, банке "Дом.РФ". Такую возможность дадут и несколько кредитных организаций, признанных значимыми на рынке платежных услуг. Пока расплатиться цифровыми рублями можно в крупных торговых сетях с годовой выручкой более 120 миллионов рублей.
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бизнес, финансы, россия, аэрофлот, банк россии, сбербанк
Бизнес, Финансы, РОССИЯ, Аэрофлот, Банк России, Сбербанк
Еще три авиакомпании запустили оплату билетов цифровым рублем
Три российские авиакомпании запустили оплату авиабилетов цифровым рублем
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Еще три российские авиакомпании запустили оплату авиабилетов цифровым рублем, теперь такая опция доступна пассажирам "Победы", Utair и Smartavia, следует из информации на сайтах компаний, с которой ознакомилось РИА Новости.
При покупке авиабилетов на сайтах этих перевозчиков в качестве способа оплаты можно выбрать цифровой рубль, после чего нужно отсканировать QR-код в приложении банка.
Ранее цифровой рубль в качестве способа оплаты начала принимать авиакомпания "Аэрофлот". 1 сентября была совершена первая в России фактическая оплата билета цифровым рублем.
Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Его использование добровольно, а все операции для россиян совершенно бесплатны, говорила в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.
Открыть цифровой кошелек с 1 сентября можно в 12 крупнейших российских банках - это более 80% платежного рынка. Речь идет о Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке, Альфа-банке, Т-Банке, ПСБ, РСХБ, "Юникредит банке", Райффайзенбанке, Совкомбанке, МКБ, банке "Дом.РФ". Такую возможность дадут и несколько кредитных организаций, признанных значимыми на рынке платежных услуг.
Пока расплатиться цифровыми рублями можно в крупных торговых сетях с годовой выручкой более 120 миллионов рублей.