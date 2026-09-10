https://1prime.ru/20260910/tsifrovoy-873195457.html

Еще три авиакомпании запустили оплату билетов цифровым рублем

Еще три авиакомпании запустили оплату билетов цифровым рублем - 10.09.2026, ПРАЙМ

Еще три авиакомпании запустили оплату билетов цифровым рублем

Еще три российские авиакомпании запустили оплату авиабилетов цифровым рублем, теперь такая опция доступна пассажирам "Победы", Utair и Smartavia, следует из... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T16:40+0300

2026-09-10T16:40+0300

2026-09-10T16:40+0300

бизнес

финансы

россия

аэрофлот

банк россии

сбербанк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873195457.jpg?1789047646

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Еще три российские авиакомпании запустили оплату авиабилетов цифровым рублем, теперь такая опция доступна пассажирам "Победы", Utair и Smartavia, следует из информации на сайтах компаний, с которой ознакомилось РИА Новости. При покупке авиабилетов на сайтах этих перевозчиков в качестве способа оплаты можно выбрать цифровой рубль, после чего нужно отсканировать QR-код в приложении банка. Ранее цифровой рубль в качестве способа оплаты начала принимать авиакомпания "Аэрофлот". 1 сентября была совершена первая в России фактическая оплата билета цифровым рублем. Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Его использование добровольно, а все операции для россиян совершенно бесплатны, говорила в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Открыть цифровой кошелек с 1 сентября можно в 12 крупнейших российских банках - это более 80% платежного рынка. Речь идет о Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке, Альфа-банке, Т-Банке, ПСБ, РСХБ, "Юникредит банке", Райффайзенбанке, Совкомбанке, МКБ, банке "Дом.РФ". Такую возможность дадут и несколько кредитных организаций, признанных значимыми на рынке платежных услуг. Пока расплатиться цифровыми рублями можно в крупных торговых сетях с годовой выручкой более 120 миллионов рублей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, россия, аэрофлот, банк россии, сбербанк