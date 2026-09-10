https://1prime.ru/20260910/tsivilev-873195093.html

Россия активно наращивает экспорт нефти, газа и угля в страны АТЭС

Россия активно наращивает экспорт нефти, газа и угля в страны АТЭС - 10.09.2026, ПРАЙМ

Россия активно наращивает экспорт нефти, газа и угля в страны АТЭС

Россия продолжает активно наращивать экспортные поставки нефти, газа и угля в страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщил... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T16:36+0300

2026-09-10T16:36+0300

2026-09-10T16:36+0300

россия

сергей цивилев

атэс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873195093.jpg?1789047404

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Россия продолжает активно наращивать экспортные поставки нефти, газа и угля в страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. Цивилев принял участие в церемонии открытия 16-й встречи министров энергетики Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). "Площадка АТЭС имеет для нас особое значение. Россия продолжает активно переориентировать и наращивать экспортные мощности в регион. Речь идет об увеличении поставок нефти, сжиженного и трубопроводного природного газа, а также угля", - приводятся в сообщении Минэнерго слова Цивилева. Глава Минэнерго отметил, что на экономики стран АТЭС приходится более половины мирового энергопотребления, а регион играет ключевую роль в формировании глобального спроса на энергоресурсы. При этом приоритетом, по его словам, является обеспечение бесперебойного, доступного и безопасного снабжения энергоресурсами населения и различных секторов промышленности. В ходе выступления Цивилев также подчеркнул важность координации действий между экономиками АТЭС для формирования справедливой, равноправной, сбалансированной и устойчивой модели мирового энергетического развития. По его словам, в условиях изменения логистических цепочек и перенастройки партнерских связей Россия продолжает уверенно развивать производственный и технологический потенциал отраслей энергетики и выступать одним из ключевых гарантов мировой энергетической стабильности.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сергей цивилев, атэс