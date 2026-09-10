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Россия активно наращивает экспорт нефти, газа и угля в страны АТЭС - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Россия активно наращивает экспорт нефти, газа и угля в страны АТЭС
Россия активно наращивает экспорт нефти, газа и угля в страны АТЭС - 10.09.2026, ПРАЙМ
Россия активно наращивает экспорт нефти, газа и угля в страны АТЭС
Россия продолжает активно наращивать экспортные поставки нефти, газа и угля в страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщил... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T16:36+0300
2026-09-10T16:36+0300
россия
сергей цивилев
атэс
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Россия продолжает активно наращивать экспортные поставки нефти, газа и угля в страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. Цивилев принял участие в церемонии открытия 16-й встречи министров энергетики Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). "Площадка АТЭС имеет для нас особое значение. Россия продолжает активно переориентировать и наращивать экспортные мощности в регион. Речь идет об увеличении поставок нефти, сжиженного и трубопроводного природного газа, а также угля", - приводятся в сообщении Минэнерго слова Цивилева. Глава Минэнерго отметил, что на экономики стран АТЭС приходится более половины мирового энергопотребления, а регион играет ключевую роль в формировании глобального спроса на энергоресурсы. При этом приоритетом, по его словам, является обеспечение бесперебойного, доступного и безопасного снабжения энергоресурсами населения и различных секторов промышленности. В ходе выступления Цивилев также подчеркнул важность координации действий между экономиками АТЭС для формирования справедливой, равноправной, сбалансированной и устойчивой модели мирового энергетического развития. По его словам, в условиях изменения логистических цепочек и перенастройки партнерских связей Россия продолжает уверенно развивать производственный и технологический потенциал отраслей энергетики и выступать одним из ключевых гарантов мировой энергетической стабильности.
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россия, сергей цивилев, атэс
РОССИЯ, Сергей Цивилев, АТЭС
16:36 10.09.2026
 
Россия активно наращивает экспорт нефти, газа и угля в страны АТЭС

Цивилев: Россия продолжает активно наращивать экспорт нефти, газа и угля в страны АТЭС

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Россия продолжает активно наращивать экспортные поставки нефти, газа и угля в страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
Цивилев принял участие в церемонии открытия 16-й встречи министров энергетики Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
"Площадка АТЭС имеет для нас особое значение. Россия продолжает активно переориентировать и наращивать экспортные мощности в регион. Речь идет об увеличении поставок нефти, сжиженного и трубопроводного природного газа, а также угля", - приводятся в сообщении Минэнерго слова Цивилева.
Глава Минэнерго отметил, что на экономики стран АТЭС приходится более половины мирового энергопотребления, а регион играет ключевую роль в формировании глобального спроса на энергоресурсы. При этом приоритетом, по его словам, является обеспечение бесперебойного, доступного и безопасного снабжения энергоресурсами населения и различных секторов промышленности.
В ходе выступления Цивилев также подчеркнул важность координации действий между экономиками АТЭС для формирования справедливой, равноправной, сбалансированной и устойчивой модели мирового энергетического развития.
По его словам, в условиях изменения логистических цепочек и перенастройки партнерских связей Россия продолжает уверенно развивать производственный и технологический потенциал отраслей энергетики и выступать одним из ключевых гарантов мировой энергетической стабильности.
 
РОССИЯСергей ЦивилевАТЭС
 
 
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