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Российские туроператоры ожидают роста бронирований в Индию
Российские туроператоры ожидают роста бронирований в Индию - 10.09.2026, ПРАЙМ
Российские туроператоры ожидают роста бронирований в Индию
Российские туроператоры ожидают роста бронирований в Индию с конца октября, когда в стране начинается туристический сезон, сообщил Российский союз туриндустрии... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T13:50+0300
2026-09-10T13:50+0300
2026-09-10T13:50+0300
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Российские туроператоры ожидают роста бронирований в Индию с конца октября, когда в стране начинается туристический сезон, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).
"Туроператоры ждут оживления спроса на Индию с конца октября. Сезон в стране традиционно начинается в конце октября и длится до весны, март включительно. С этого периода в отрасли ожидают роста бронирований", - говорится в сообщении.
Наиболее популярный маршрут - "Золотой треугольник", который включает Дели, Агру, Джайпур. Его часто комбинируют с пляжным отдыхом в Гоа или аюрведическими программами в Керале, сообщил союз.
В премиальном сегменте туристы чаще выбирают проживание в исторических дворцах, поездки на ретрокарах и люксовых поездах, добавляется в сообщении.
"С учетом комфортного климата до мая, доступной перевозки и комфортного визового режима Индия остается одним из наиболее перспективных и недооцененных экзотических направлений на российском рынке", - отметил руководитель PR-отдела ITM group Андрей Подколзин, слова которого приводятся в сообщении РСТ.
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бизнес, туризм, россия, индия, гоа, российский союз туриндустрии, рст
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, ИНДИЯ, ГОА, Российский союз туриндустрии, РСТ
Российские туроператоры ожидают роста бронирований в Индию
РСТ: российские туроператоры ожидают роста бронирований в Индию с конца октября
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Российские туроператоры ожидают роста бронирований в Индию с конца октября, когда в стране начинается туристический сезон, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).
"Туроператоры ждут оживления спроса на Индию с конца октября. Сезон в стране традиционно начинается в конце октября и длится до весны, март включительно. С этого периода в отрасли ожидают роста бронирований", - говорится в сообщении.
Наиболее популярный маршрут - "Золотой треугольник", который включает Дели, Агру, Джайпур. Его часто комбинируют с пляжным отдыхом в Гоа или аюрведическими программами в Керале, сообщил союз.
В премиальном сегменте туристы чаще выбирают проживание в исторических дворцах, поездки на ретрокарах и люксовых поездах, добавляется в сообщении.
"С учетом комфортного климата до мая, доступной перевозки и комфортного визового режима Индия остается одним из наиболее перспективных и недооцененных экзотических направлений на российском рынке", - отметил руководитель PR-отдела ITM group Андрей Подколзин, слова которого приводятся в сообщении РСТ.