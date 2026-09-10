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Российские туроператоры ожидают роста бронирований в Индию

Российские туроператоры ожидают роста бронирований в Индию - 10.09.2026, ПРАЙМ

Российские туроператоры ожидают роста бронирований в Индию

Российские туроператоры ожидают роста бронирований в Индию с конца октября, когда в стране начинается туристический сезон, сообщил Российский союз туриндустрии... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T13:50+0300

2026-09-10T13:50+0300

2026-09-10T13:50+0300

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Российские туроператоры ожидают роста бронирований в Индию с конца октября, когда в стране начинается туристический сезон, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ). "Туроператоры ждут оживления спроса на Индию с конца октября. Сезон в стране традиционно начинается в конце октября и длится до весны, март включительно. С этого периода в отрасли ожидают роста бронирований", - говорится в сообщении. Наиболее популярный маршрут - "Золотой треугольник", который включает Дели, Агру, Джайпур. Его часто комбинируют с пляжным отдыхом в Гоа или аюрведическими программами в Керале, сообщил союз. В премиальном сегменте туристы чаще выбирают проживание в исторических дворцах, поездки на ретрокарах и люксовых поездах, добавляется в сообщении. "С учетом комфортного климата до мая, доступной перевозки и комфортного визового режима Индия остается одним из наиболее перспективных и недооцененных экзотических направлений на российском рынке", - отметил руководитель PR-отдела ITM group Андрей Подколзин, слова которого приводятся в сообщении РСТ.

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бизнес, туризм, россия, индия, гоа, российский союз туриндустрии, рст