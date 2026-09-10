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Россия в первом полугодии увеличила поставки удобрений в Индию на 20%
Россия в первом полугодии увеличила поставки удобрений в Индию на 20% - 10.09.2026, ПРАЙМ
Россия в первом полугодии увеличила поставки удобрений в Индию на 20%
Поставки российских удобрений в Индию в первом полугодии выросли на 20% в годовом выражении, сообщил журналистам руководитель Российской ассоциации... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T15:34+0300
2026-09-10T15:34+0300
2026-09-10T15:34+0300
россия
индия
удобрения
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Поставки российских удобрений в Индию в первом полугодии выросли на 20% в годовом выражении, сообщил журналистам руководитель Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. Он напомнил, что в прошлом году российские производители поставили индийским партнерам 6,5 миллиона тонн удобрений - рост на 40% в годовом выражении и в шесть раз по сравнению с 2021 годом. "В этом году положительная динамика сохраняется. За шесть месяцев в Индию поставлено на 20% больше удобрений, чем годом ранее", - сказал Гурьев. Он отметил, что фактически каждая третья тонна удобрений, импортируемая Индией, – произведена в России.
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россия, индия, удобрения
Россия в первом полугодии увеличила поставки удобрений в Индию на 20%
Глава РАПУ Гурьев: поставки российских удобрений в Индию в первом полугодии выросли на 20%
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Поставки российских удобрений в Индию в первом полугодии выросли на 20% в годовом выражении, сообщил журналистам руководитель Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.
Он напомнил, что в прошлом году российские производители поставили индийским партнерам 6,5 миллиона тонн удобрений - рост на 40% в годовом выражении и в шесть раз по сравнению с 2021 годом.
"В этом году положительная динамика сохраняется. За шесть месяцев в Индию поставлено на 20% больше удобрений, чем годом ранее", - сказал Гурьев.
Он отметил, что фактически каждая третья тонна удобрений, импортируемая Индией, – произведена в России.