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Россия в первом полугодии увеличила поставки удобрений в Индию на 20%

Россия в первом полугодии увеличила поставки удобрений в Индию на 20% - 10.09.2026, ПРАЙМ

Россия в первом полугодии увеличила поставки удобрений в Индию на 20%

Поставки российских удобрений в Индию в первом полугодии выросли на 20% в годовом выражении, сообщил журналистам руководитель Российской ассоциации... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T15:34+0300

2026-09-10T15:34+0300

2026-09-10T15:34+0300

россия

индия

удобрения

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - ПРАЙМ. Поставки российских удобрений в Индию в первом полугодии выросли на 20% в годовом выражении, сообщил журналистам руководитель Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. Он напомнил, что в прошлом году российские производители поставили индийским партнерам 6,5 миллиона тонн удобрений - рост на 40% в годовом выражении и в шесть раз по сравнению с 2021 годом. "В этом году положительная динамика сохраняется. За шесть месяцев в Индию поставлено на 20% больше удобрений, чем годом ранее", - сказал Гурьев. Он отметил, что фактически каждая третья тонна удобрений, импортируемая Индией, – произведена в России.

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россия, индия, удобрения