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В Уганде рассказали о развитии сотрудничества с Россией
В Уганде рассказали о развитии сотрудничества с Россией - 10.09.2026, ПРАЙМ
В Уганде рассказали о развитии сотрудничества с Россией
Уганда развивает сотрудничество с Россией в области сельского хозяйства для защиты своей независимости и безопасности, заявил советник-посланник посольства... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T19:58+0300
2026-09-10T19:58+0300
2026-09-10T19:59+0300
россия
мировая экономика
уганда
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Уганда развивает сотрудничество с Россией в области сельского хозяйства для защиты своей независимости и безопасности, заявил советник-посланник посольства республики в России Рутазиндва Гидеон Мвебазе. "Это не просто дружеские отношения, это принципиальная позиция, потому что Россия всегда поддерживала Африку и революционные движения. И теперь, чтобы защитить нашу независимость и безопасность, мы, как вы видите, развиваем сотрудничество в области сельского хозяйства", - сказал дипломат "Ленте.ру". По его словам, Уганда также намерена принять участие в саммите Россия-Африка. Третий саммит Россия-Африка пройдет в Москве 28-29 октября.
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россия, мировая экономика, уганда, африка, москва
РОССИЯ, Мировая экономика, Уганда, АФРИКА, МОСКВА
В Уганде рассказали о развитии сотрудничества с Россией
Посол Мвебазе: Уганда развивает сотрудничество с Россией в области сельского хозяйства
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Уганда развивает сотрудничество с Россией в области сельского хозяйства для защиты своей независимости и безопасности, заявил советник-посланник посольства республики в России Рутазиндва Гидеон Мвебазе.
"Это не просто дружеские отношения, это принципиальная позиция, потому что Россия всегда поддерживала Африку и революционные движения. И теперь, чтобы защитить нашу независимость и безопасность, мы, как вы видите, развиваем сотрудничество в области сельского хозяйства", - сказал дипломат "Ленте.ру".
По его словам, Уганда также намерена принять участие в саммите Россия-Африка.
Третий саммит Россия-Африка пройдет в Москве 28-29 октября.