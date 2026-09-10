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В Уганде рассказали о развитии сотрудничества с Россией

В Уганде рассказали о развитии сотрудничества с Россией - 10.09.2026, ПРАЙМ

В Уганде рассказали о развитии сотрудничества с Россией

Уганда развивает сотрудничество с Россией в области сельского хозяйства для защиты своей независимости и безопасности, заявил советник-посланник посольства... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T19:58+0300

2026-09-10T19:58+0300

2026-09-10T19:59+0300

россия

мировая экономика

уганда

африка

москва

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Уганда развивает сотрудничество с Россией в области сельского хозяйства для защиты своей независимости и безопасности, заявил советник-посланник посольства республики в России Рутазиндва Гидеон Мвебазе. "Это не просто дружеские отношения, это принципиальная позиция, потому что Россия всегда поддерживала Африку и революционные движения. И теперь, чтобы защитить нашу независимость и безопасность, мы, как вы видите, развиваем сотрудничество в области сельского хозяйства", - сказал дипломат "Ленте.ру". По его словам, Уганда также намерена принять участие в саммите Россия-Африка. Третий саммит Россия-Африка пройдет в Москве 28-29 октября.

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россия, мировая экономика, уганда, африка, москва