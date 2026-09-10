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Куда утекают деньги: запрос Украины на $27 миллиардов ошеломил Европу

Куда утекают деньги: запрос Украины на $27 миллиардов ошеломил Европу - 10.09.2026, ПРАЙМ

Куда утекают деньги: запрос Украины на $27 миллиардов ошеломил Европу

В прошлом месяце группа европейских чиновников прибыла в Киев на День независимости Украины, но вместо поздравлений услышала тревожные новости. Владимир... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T12:27+0300

2026-09-10T12:27+0300

2026-09-10T12:38+0300

мировая экономика

киев

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европа

владимир зеленский

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ес

euroclear

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. В прошлом месяце группа европейских чиновников прибыла в Киев на День независимости Украины, но вместо поздравлений услышала тревожные новости. Владимир Зеленский ошеломил союзников, заявив, что, несмотря на уже выделенный ЕС кредит более чем на 100 миллиардов долларов, Украине не хватает еще 27 миллиардов, чтобы просто пережить этот год, пишет ИноСМИ со ссылкой на NYT. Запрос совпал с нехваткой средств ПВО и одним из самых опасных моментов с 2022 года.Четверо европейских дипломатов на условиях анонимности сообщили, что в Европе понимают: Украина борется за выживание. Однако столь серьезного дефицита никто не ожидал. По словам двух чиновников, в частных беседах некоторые задаются вопросом, эффективно ли расходуются уже выделенные средства и не раздуваются ли потребности искусственно. Сегодня европейские официальные лица пытаются понять, откуда взялся дефицит и нужно ли направлять Киеву больше денег. Покрыть разрыв Украина также попросила Великобританию, Канаду и Японию.Неожиданный запрос грозит осложнить отношения Киева с союзниками именно тогда, когда поддержка нужна как никогда. США устранились от финансирования, и европейские деньги стали критически важными. При этом национальным лидерам приходится искать шаткий баланс между помощью Украине и внутренними расходами.Дефицит также напоминает, что издержки конфликта растут. Россия усилила атаки, включая удары по портам, лишившие Украину основного источника доходов. У Киева заканчиваются американские ракеты-перехватчики, и он спешно пытается разработать собственные аналоги. "Боевые действия объективно стали обходиться дороже", — говорит Елена Прокопенко, старший научный сотрудник Германского фонда Маршалла*.Источник дефицита остается неясным. В августовской речи Зеленский заявил: "Министерство обороны использовало средства, заложенные в бюджете на конец этого года, и в результате общий разрыв составляет 27 миллиардов долларов". Он сказал это на встрече с европейскими и британскими лидерами 24 августа. Бывший министр обороны Михаил Федоров, недавно уволенный, отрицает, что дефицит достиг таких масштабов при нем.Глава бюджетного комитета парламента Роксолана Подлесная заявила, что ранее ее предупреждали о дефиците около 7,5 миллиардов долларов. Однако за первые восемь месяцев 2026 года военные расходы выросли более чем на 17%. "Эти бреши возникают потому, что боевые действия с каждым годом обходятся все дороже, — сказала она. — Мы должны учитывать, что тактика России меняется, а положение Украины ухудшается". По ее словам, из-за атак на промышленность и экспортный коридор зерна Украина только в прошлом месяце потеряла около половины ожидаемых доходов.Премьер-министр Сергей Корецкий призвал законодателей к жесткой экономии, но даже у сокращений есть пределы. "Мы не можем идти на компромиссы в вопросе поддержки наших вооруженных сил, потому что на кону стоит наше выживание", — заявил глава комитета по иностранным делам Александр Мережко. Он подчеркнул, что сокращение зарплат солдатам или выплат семьям даже не обсуждается.Брюссель уже пытается придумать, чем компенсировать разрыв. Комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис беседовал с Корецким в понедельник. Зеленский предположил, что Европа может ускорить выплату ранее одобренного кредита. В апреле ЕС выделил Украине кредит более чем на 100 миллиардов долларов, который должен быть выплачен за два года. Восемь европейских дипломатов согласились: ускоренная выплата — пожалуй, единственный реальный вариант дать Киеву наличные. Однако это создаст отложенную проблему — на следующий год останется меньше денег.Украина также подталкивает ЕС к изъятию российских суверенных активов. В бельгийском депозитарии Euroclear заморожено более 200 миллиардов долларов. В прошлом году европейские чиновники рассматривали их конфискацию, но план провалился из-за сопротивления Бельгии. Сегодня Швеция и ряд других государств пытаются возродить эту идею, однако Бельгия опасается, что арест суверенных активов спровоцирует финансовый кризис. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал европейцев поскорее определиться: "Переговоры — это дело будущего, а деньги нужны сейчас".* Организация признана в России нежелательной.

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мировая экономика, киев, украина, европа, владимир зеленский, андрей сибига, ес, euroclear