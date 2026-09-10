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Канада поставит Украине перехватчики для ПВО на 253 миллиона долларов - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Канада поставит Украине перехватчики для ПВО на 253 миллиона долларов
Канада поставит Украине перехватчики для ПВО на 253 миллиона долларов - 10.09.2026, ПРАЙМ
Канада поставит Украине перехватчики для ПВО на 253 миллиона долларов
Премьер-министр Канады Марк Карни сообщил о завершении переговоров с Киевом о поставках перехватчиков для систем ПВО на 350 миллионов канадских долларов (253... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T22:08+0300
2026-09-10T22:08+0300
мировая экономика
украина
канада
марк карни
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 10 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Канады Марк Карни сообщил о завершении переговоров с Киевом о поставках перехватчиков для систем ПВО на 350 миллионов канадских долларов (253 миллиона долларов США). "Сегодня Канада и Украина согласовали окончательные условия поставки критически важных перехватчиков для систем ПВО через американский механизм Jumpstart", - сообщил Карни на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Калгари, провинция Альберта. По его словам, через механизм закупок Киеву американского оружия будет потрачено 350 миллионов канадских долларов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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мировая экономика, украина, канада, марк карни, владимир зеленский
Мировая экономика, УКРАИНА, КАНАДА, Марк Карни, Владимир Зеленский
22:08 10.09.2026
 
Канада поставит Украине перехватчики для ПВО на 253 миллиона долларов

Канада и Украина договорились о поставках перехватчиков для ПВО на 253 миллиона долларов

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ВАШИНГТОН, 10 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Канады Марк Карни сообщил о завершении переговоров с Киевом о поставках перехватчиков для систем ПВО на 350 миллионов канадских долларов (253 миллиона долларов США).
"Сегодня Канада и Украина согласовали окончательные условия поставки критически важных перехватчиков для систем ПВО через американский механизм Jumpstart", - сообщил Карни на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Калгари, провинция Альберта.
По его словам, через механизм закупок Киеву американского оружия будет потрачено 350 миллионов канадских долларов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
Мировая экономикаУКРАИНАКАНАДАМарк КарниВладимир Зеленский
 
 
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