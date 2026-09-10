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Канада поставит Украине перехватчики для ПВО на 253 миллиона долларов

Канада поставит Украине перехватчики для ПВО на 253 миллиона долларов - 10.09.2026, ПРАЙМ

Канада поставит Украине перехватчики для ПВО на 253 миллиона долларов

Премьер-министр Канады Марк Карни сообщил о завершении переговоров с Киевом о поставках перехватчиков для систем ПВО на 350 миллионов канадских долларов (253... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T22:08+0300

2026-09-10T22:08+0300

2026-09-10T22:08+0300

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марк карни

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 10 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Канады Марк Карни сообщил о завершении переговоров с Киевом о поставках перехватчиков для систем ПВО на 350 миллионов канадских долларов (253 миллиона долларов США). "Сегодня Канада и Украина согласовали окончательные условия поставки критически важных перехватчиков для систем ПВО через американский механизм Jumpstart", - сообщил Карни на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Калгари, провинция Альберта. По его словам, через механизм закупок Киеву американского оружия будет потрачено 350 миллионов канадских долларов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, украина, канада, марк карни, владимир зеленский