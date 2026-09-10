https://1prime.ru/20260910/ukraina-873207942.html
Канада поставит Украине перехватчики для ПВО на 253 миллиона долларов
Канада поставит Украине перехватчики для ПВО на 253 миллиона долларов - 10.09.2026, ПРАЙМ
Канада поставит Украине перехватчики для ПВО на 253 миллиона долларов
Премьер-министр Канады Марк Карни сообщил о завершении переговоров с Киевом о поставках перехватчиков для систем ПВО на 350 миллионов канадских долларов (253... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T22:08+0300
2026-09-10T22:08+0300
2026-09-10T22:08+0300
мировая экономика
украина
канада
марк карни
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873207942.jpg?1789067285
ВАШИНГТОН, 10 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Канады Марк Карни сообщил о завершении переговоров с Киевом о поставках перехватчиков для систем ПВО на 350 миллионов канадских долларов (253 миллиона долларов США). "Сегодня Канада и Украина согласовали окончательные условия поставки критически важных перехватчиков для систем ПВО через американский механизм Jumpstart", - сообщил Карни на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Калгари, провинция Альберта. По его словам, через механизм закупок Киеву американского оружия будет потрачено 350 миллионов канадских долларов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
украина
канада
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, украина, канада, марк карни, владимир зеленский
Мировая экономика, УКРАИНА, КАНАДА, Марк Карни, Владимир Зеленский
Канада поставит Украине перехватчики для ПВО на 253 миллиона долларов
Канада и Украина договорились о поставках перехватчиков для ПВО на 253 миллиона долларов
ВАШИНГТОН, 10 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Канады Марк Карни сообщил о завершении переговоров с Киевом о поставках перехватчиков для систем ПВО на 350 миллионов канадских долларов (253 миллиона долларов США).
"Сегодня Канада и Украина согласовали окончательные условия поставки критически важных перехватчиков для систем ПВО через американский механизм Jumpstart", - сообщил Карни на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Калгари, провинция Альберта.
По его словам, через механизм закупок Киеву американского оружия будет потрачено 350 миллионов канадских долларов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.