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Губернатор Псковской оценил уровень безработицы в регионе

Губернатор Псковской оценил уровень безработицы в регионе - 10.09.2026, ПРАЙМ

Губернатор Псковской оценил уровень безработицы в регионе

Уровень безработицы в Псковской области один низких в стране, доложил президенту России Владимиру Путину губернатор региона Михаил Ведерников. | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T14:57+0300

2026-09-10T14:57+0300

2026-09-10T15:04+0300

общество

россия

псковская область

владимир путин

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Уровень безработицы в Псковской области один низких в стране, доложил президенту России Владимиру Путину губернатор региона Михаил Ведерников. Путин в четверг провел рабочую встречу с Ведерниковым. По словам губернатора региона, Псковская область стабильно занимает лидирующую позицию в сфере сельского хозяйства. "Уровень безработицы у нас тоже один из самых низких в стране", - сказал Ведерников.

псковская область

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общество , россия, псковская область, владимир путин