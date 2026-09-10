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Губернатор Псковской оценил уровень безработицы в регионе
Губернатор Псковской оценил уровень безработицы в регионе - 10.09.2026, ПРАЙМ
Губернатор Псковской оценил уровень безработицы в регионе
Уровень безработицы в Псковской области один низких в стране, доложил президенту России Владимиру Путину губернатор региона Михаил Ведерников. | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T14:57+0300
2026-09-10T14:57+0300
2026-09-10T15:04+0300
общество
россия
псковская область
владимир путин
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Уровень безработицы в Псковской области один низких в стране, доложил президенту России Владимиру Путину губернатор региона Михаил Ведерников. Путин в четверг провел рабочую встречу с Ведерниковым. По словам губернатора региона, Псковская область стабильно занимает лидирующую позицию в сфере сельского хозяйства. "Уровень безработицы у нас тоже один из самых низких в стране", - сказал Ведерников.
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общество , россия, псковская область, владимир путин
Общество , РОССИЯ, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Владимир Путин
Губернатор Псковской оценил уровень безработицы в регионе
Ведерников назвал уровень безработицы в Псковской области одним из самых низких в стране
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Уровень безработицы в Псковской области один низких в стране, доложил президенту России Владимиру Путину губернатор региона Михаил Ведерников.
Путин в четверг провел рабочую встречу с Ведерниковым.
По словам губернатора региона, Псковская область стабильно занимает лидирующую позицию в сфере сельского хозяйства.
"Уровень безработицы у нас тоже один из самых низких в стране", - сказал Ведерников.