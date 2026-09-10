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Уровень безработицы в странах ОЭСР в июле снизился до 4,9% - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Уровень безработицы в странах ОЭСР в июле снизился до 4,9%
Уровень безработицы в странах ОЭСР в июле снизился до 4,9% - 10.09.2026, ПРАЙМ
Уровень безработицы в странах ОЭСР в июле снизился до 4,9%
Уровень безработицы в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в июле снизился до 4,9% с 5% в июне, тем самым показатель приблизился... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T15:12+0300
2026-09-10T15:12+0300
общество
мировая экономика
япония
южная корея
мексика
оэср
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Уровень безработицы в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в июле снизился до 4,9% с 5% в июне, тем самым показатель приблизился к своему историческому минимуму середины 2023 года в 4,8%, следует из статистики организации. "Уровень безработицы в странах ОЭСР в июле 2026 года достиг 4,9%, снизившись с 5% в июне и приблизившись к своему историческому минимуму в 4,8%, зафиксированному в июне 2023 года", - указывается в сообщении организации. По сравнению с июнем уровень безработицы оставался в целом стабильным в 21 из 33 стран ОЭСР, по которым имелись данные за июль, сообщается в релизе. Кроме того, он снизился в семи странах и вырос также - в семи. Вместе с тем ниже 3% безработица была зафиксирована в Японии, Южной Корее и Мексике, а двузначных значений достигла лишь в Финляндии (10,5%) и Испании (10%). Количество безработных в ОЭСР в июле сократилось до 34,655 миллиона человек с 34,875 миллиона в июне, что стало самым низким уровнем за последний год, отмечается в сообщении. Безработица среди женщин составила 5,1%, среди мужчин - 4,8%, оба показателя почти не изменились к июню. А уровень безработицы среди молодежи (в возрасте 15-24 лет) снизился до 11% с 11,2% в июне. В ОЭСР, которая была создана в 1961 году, входят 38 государств, среди которых Германия, Великобритания, Франция, США, Япония и Австралия.
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общество , мировая экономика, япония, южная корея, мексика, оэср
Общество , Мировая экономика, ЯПОНИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, МЕКСИКА, ОЭСР
15:12 10.09.2026
 
Уровень безработицы в странах ОЭСР в июле снизился до 4,9%

Уровень безработицы в странах ОЭСР в июле снизился до 4,9% с 5% в июне

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Уровень безработицы в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в июле снизился до 4,9% с 5% в июне, тем самым показатель приблизился к своему историческому минимуму середины 2023 года в 4,8%, следует из статистики организации.
"Уровень безработицы в странах ОЭСР в июле 2026 года достиг 4,9%, снизившись с 5% в июне и приблизившись к своему историческому минимуму в 4,8%, зафиксированному в июне 2023 года", - указывается в сообщении организации.
По сравнению с июнем уровень безработицы оставался в целом стабильным в 21 из 33 стран ОЭСР, по которым имелись данные за июль, сообщается в релизе. Кроме того, он снизился в семи странах и вырос также - в семи.
Вместе с тем ниже 3% безработица была зафиксирована в Японии, Южной Корее и Мексике, а двузначных значений достигла лишь в Финляндии (10,5%) и Испании (10%).
Количество безработных в ОЭСР в июле сократилось до 34,655 миллиона человек с 34,875 миллиона в июне, что стало самым низким уровнем за последний год, отмечается в сообщении.
Безработица среди женщин составила 5,1%, среди мужчин - 4,8%, оба показателя почти не изменились к июню. А уровень безработицы среди молодежи (в возрасте 15-24 лет) снизился до 11% с 11,2% в июне.
В ОЭСР, которая была создана в 1961 году, входят 38 государств, среди которых Германия, Великобритания, Франция, США, Япония и Австралия.
 
ОбществоМировая экономикаЯПОНИЯЮЖНАЯ КОРЕЯМЕКСИКАОЭСР
 
 
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