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Товарооборот между Россией и Индией в первом полугодии вырос на 8% - 10.09.2026, ПРАЙМ
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Товарооборот между Россией и Индией в первом полугодии вырос на 8%
Товарооборот между Россией и Индией в первом полугодии вырос на 8% - 10.09.2026, ПРАЙМ
Товарооборот между Россией и Индией в первом полугодии вырос на 8%
Объем взаимной торговли между Россией и Индией в I полугодии 2026 года вырос на 8%, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T15:20+0300
2026-09-10T15:20+0300
россия
мировая экономика
индия
юрий ушаков
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Объем взаимной торговли между Россией и Индией в I полугодии 2026 года вырос на 8%, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин 11-13 сентября посетит Индию с рабочим визитом. В Нью-Дели глава государства примет участие в работе саммита БРИКС, кроме того, запланированы переговоры с индийским премьером Нарендрой Моди. После официальных переговоров лидеры вместе посетят выставку "Иннопром. Индия". В Кремле отметили, что мероприятие "придаст новый импульс торгово-экономическому взаимодействию двух стран". "В этой связи можно, конечно, отметить, что товарооборот между нашими странами составил в 2025 году 58,6 миллиардов долларов. В январе - июне текущего года вырос еще на 8%, - сказал Ушаков на брифинге. Помощник президента РФ отметил, что совместная с Индией межправительственная комиссия ведет активную работу. С российской стороны ее председателем является первый вице-премьер Денис Мантуров. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что торгово-экономическое сотрудничество России и Индии демонстрирует положительные тенденции. Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют свою продукцию.
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192
40
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россия, мировая экономика, индия, юрий ушаков, владимир путин, нарендра моди
РОССИЯ, Мировая экономика, ИНДИЯ, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Нарендра Моди
15:20 10.09.2026
 
Товарооборот между Россией и Индией в первом полугодии вырос на 8%

Ушаков: товарооборот между Россией и Индией в первом полугодии 2026 года вырос на 8%

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Объем взаимной торговли между Россией и Индией в I полугодии 2026 года вырос на 8%, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин 11-13 сентября посетит Индию с рабочим визитом. В Нью-Дели глава государства примет участие в работе саммита БРИКС, кроме того, запланированы переговоры с индийским премьером Нарендрой Моди.
После официальных переговоров лидеры вместе посетят выставку "Иннопром. Индия". В Кремле отметили, что мероприятие "придаст новый импульс торгово-экономическому взаимодействию двух стран".
"В этой связи можно, конечно, отметить, что товарооборот между нашими странами составил в 2025 году 58,6 миллиардов долларов. В январе - июне текущего года вырос еще на 8%, - сказал Ушаков на брифинге.
Помощник президента РФ отметил, что совместная с Индией межправительственная комиссия ведет активную работу. С российской стороны ее председателем является первый вице-премьер Денис Мантуров.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что торгово-экономическое сотрудничество России и Индии демонстрирует положительные тенденции.
Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют свою продукцию.
 
РОССИЯМировая экономикаИНДИЯЮрий УшаковВладимир ПутинНарендра Моди
 
 
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