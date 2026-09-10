https://1prime.ru/20260910/ushakov-873190078.html

Товарооборот между Россией и Индией в первом полугодии вырос на 8%

Товарооборот между Россией и Индией в первом полугодии вырос на 8% - 10.09.2026, ПРАЙМ

Товарооборот между Россией и Индией в первом полугодии вырос на 8%

Объем взаимной торговли между Россией и Индией в I полугодии 2026 года вырос на 8%, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T15:20+0300

2026-09-10T15:20+0300

2026-09-10T15:20+0300

россия

мировая экономика

индия

юрий ушаков

владимир путин

нарендра моди

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873190078.jpg?1789042823

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Объем взаимной торговли между Россией и Индией в I полугодии 2026 года вырос на 8%, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин 11-13 сентября посетит Индию с рабочим визитом. В Нью-Дели глава государства примет участие в работе саммита БРИКС, кроме того, запланированы переговоры с индийским премьером Нарендрой Моди. После официальных переговоров лидеры вместе посетят выставку "Иннопром. Индия". В Кремле отметили, что мероприятие "придаст новый импульс торгово-экономическому взаимодействию двух стран". "В этой связи можно, конечно, отметить, что товарооборот между нашими странами составил в 2025 году 58,6 миллиардов долларов. В январе - июне текущего года вырос еще на 8%, - сказал Ушаков на брифинге. Помощник президента РФ отметил, что совместная с Индией межправительственная комиссия ведет активную работу. С российской стороны ее председателем является первый вице-премьер Денис Мантуров. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что торгово-экономическое сотрудничество России и Индии демонстрирует положительные тенденции. Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют свою продукцию.

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, индия, юрий ушаков, владимир путин, нарендра моди