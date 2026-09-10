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В МИА "Россия сегодня" назвали три направления редакционной работы с ИИ
В МИА "Россия сегодня" назвали три направления редакционной работы с ИИ - 10.09.2026, ПРАЙМ
В МИА "Россия сегодня" назвали три направления редакционной работы с ИИ
Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Ушаков выступил на III Международном технологическом конгрессе, который проходит в КВЦ "Патриот" в... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T15:55+0300
2026-09-10T15:55+0300
2026-09-10T16:29+0300
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МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Ушаков выступил на III Международном технологическом конгрессе, который проходит в КВЦ "Патриот" в Московской области. Он принял участие в авторской сессии Rambler&Co "AI-трансформация медиабизнеса и диалоговый формат потребления: ИИ в производстве контента и пользовательских сценариях".В своем выступлении Ушаков рассказал о практическом применении искусственного интеллекта в работе "России сегодня", представив три направления внедрения ИИ в редакционные процессы: автоматическую саммаризацию материалов, генерацию заголовков и модерацию пользовательских комментариев. Эти решения позволяют быстрее обрабатывать контент и сокращать рутинную нагрузку на редакцию, сохраняя при этом редакционный контроль.Отдельное внимание было уделено тестированию языковых моделей и доработке ИИ-сервисов с учетом обратной связи журналистов и редакторов. В рамках сессии представители российских медиа обсудили, как искусственный интеллект меняет производство и потребление контента, помогает автоматизировать рабочие процессы и какие подходы позволяют сочетать эффективность новых технологий с качеством, ответственностью и человеческой экспертизой.
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПРАЙМ
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технологии, бизнес, миа россия сегодня, ии
Технологии, Бизнес, МИА Россия сегодня, ИИ
В МИА "Россия сегодня" назвали три направления редакционной работы с ИИ
Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Ушаков: ИИ сокращает нагрузку на редакцию
МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Ушаков выступил на III Международном технологическом конгрессе, который проходит в КВЦ "Патриот" в Московской области. Он принял участие в авторской сессии Rambler&Co "AI-трансформация медиабизнеса и диалоговый формат потребления: ИИ в производстве контента и пользовательских сценариях".
В своем выступлении Ушаков рассказал о практическом применении искусственного интеллекта в работе "России сегодня", представив три направления внедрения ИИ в редакционные процессы: автоматическую саммаризацию материалов, генерацию заголовков и модерацию пользовательских комментариев.
Эти решения позволяют быстрее обрабатывать контент и сокращать рутинную нагрузку на редакцию, сохраняя при этом редакционный контроль.
Отдельное внимание было уделено тестированию языковых моделей и доработке ИИ-сервисов с учетом обратной связи журналистов и редакторов.
В рамках сессии представители российских медиа обсудили, как искусственный интеллект меняет производство и потребление контента, помогает автоматизировать рабочие процессы и какие подходы позволяют сочетать эффективность новых технологий с качеством, ответственностью и человеческой экспертизой.