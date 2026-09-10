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В МИА "Россия сегодня" назвали три направления редакционной работы с ИИ - 10.09.2026, ПРАЙМ
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В МИА "Россия сегодня" назвали три направления редакционной работы с ИИ
В МИА "Россия сегодня" назвали три направления редакционной работы с ИИ - 10.09.2026, ПРАЙМ
В МИА "Россия сегодня" назвали три направления редакционной работы с ИИ
Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Ушаков выступил на III Международном технологическом конгрессе, который проходит в КВЦ "Патриот" в... | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T15:55+0300
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технологии
бизнес
миа россия сегодня
ии
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МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Ушаков выступил на III Международном технологическом конгрессе, который проходит в КВЦ "Патриот" в Московской области. Он принял участие в авторской сессии Rambler&amp;Co "AI-трансформация медиабизнеса и диалоговый формат потребления: ИИ в производстве контента и пользовательских сценариях".В своем выступлении Ушаков рассказал о практическом применении искусственного интеллекта в работе "России сегодня", представив три направления внедрения ИИ в редакционные процессы: автоматическую саммаризацию материалов, генерацию заголовков и модерацию пользовательских комментариев. Эти решения позволяют быстрее обрабатывать контент и сокращать рутинную нагрузку на редакцию, сохраняя при этом редакционный контроль.Отдельное внимание было уделено тестированию языковых моделей и доработке ИИ-сервисов с учетом обратной связи журналистов и редакторов. В рамках сессии представители российских медиа обсудили, как искусственный интеллект меняет производство и потребление контента, помогает автоматизировать рабочие процессы и какие подходы позволяют сочетать эффективность новых технологий с качеством, ответственностью и человеческой экспертизой.
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ПРАЙМ
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технологии, бизнес, миа россия сегодня, ии
Технологии, Бизнес, МИА Россия сегодня, ИИ
15:55 10.09.2026 (обновлено: 16:29 10.09.2026)
 
В МИА "Россия сегодня" назвали три направления редакционной работы с ИИ

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Ушаков: ИИ сокращает нагрузку на редакцию

© РИА НовостиИсполнительный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Ушаков выступил на III Международном технологическом конгрессе
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Ушаков выступил на III Международном технологическом конгрессе - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2026
© РИА Новости
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МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Ушаков выступил на III Международном технологическом конгрессе, который проходит в КВЦ "Патриот" в Московской области. Он принял участие в авторской сессии Rambler&Co "AI-трансформация медиабизнеса и диалоговый формат потребления: ИИ в производстве контента и пользовательских сценариях".
В своем выступлении Ушаков рассказал о практическом применении искусственного интеллекта в работе "России сегодня", представив три направления внедрения ИИ в редакционные процессы: автоматическую саммаризацию материалов, генерацию заголовков и модерацию пользовательских комментариев.
Эти решения позволяют быстрее обрабатывать контент и сокращать рутинную нагрузку на редакцию, сохраняя при этом редакционный контроль.
Отдельное внимание было уделено тестированию языковых моделей и доработке ИИ-сервисов с учетом обратной связи журналистов и редакторов.
В рамках сессии представители российских медиа обсудили, как искусственный интеллект меняет производство и потребление контента, помогает автоматизировать рабочие процессы и какие подходы позволяют сочетать эффективность новых технологий с качеством, ответственностью и человеческой экспертизой.
 
ТехнологииБизнесМИА Россия сегодняИИ
 
 
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