https://1prime.ru/20260910/ushakov-873192840.html

В МИА "Россия сегодня" назвали три направления редакционной работы с ИИ

В МИА "Россия сегодня" назвали три направления редакционной работы с ИИ - 10.09.2026, ПРАЙМ

В МИА "Россия сегодня" назвали три направления редакционной работы с ИИ

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Ушаков выступил на III Международном технологическом конгрессе, который проходит в КВЦ "Патриот" в... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T15:55+0300

2026-09-10T15:55+0300

2026-09-10T16:29+0300

технологии

бизнес

миа россия сегодня

ии

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/0a/873192616_0:516:960:1056_1920x0_80_0_0_4292a383725a9aca609622a0aa8c1592.jpg

МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Ушаков выступил на III Международном технологическом конгрессе, который проходит в КВЦ "Патриот" в Московской области. Он принял участие в авторской сессии Rambler&Co "AI-трансформация медиабизнеса и диалоговый формат потребления: ИИ в производстве контента и пользовательских сценариях".В своем выступлении Ушаков рассказал о практическом применении искусственного интеллекта в работе "России сегодня", представив три направления внедрения ИИ в редакционные процессы: автоматическую саммаризацию материалов, генерацию заголовков и модерацию пользовательских комментариев. Эти решения позволяют быстрее обрабатывать контент и сокращать рутинную нагрузку на редакцию, сохраняя при этом редакционный контроль.Отдельное внимание было уделено тестированию языковых моделей и доработке ИИ-сервисов с учетом обратной связи журналистов и редакторов. В рамках сессии представители российских медиа обсудили, как искусственный интеллект меняет производство и потребление контента, помогает автоматизировать рабочие процессы и какие подходы позволяют сочетать эффективность новых технологий с качеством, ответственностью и человеческой экспертизой.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, миа россия сегодня, ии