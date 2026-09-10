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В Узбекистане запустили электропоезд ЭП3Д

В Узбекистане запустили электропоезд ЭП3Д - 10.09.2026, ПРАЙМ

В Узбекистане запустили электропоезд ЭП3Д

Электричка ЭП3Д, построенная с участием российского "Трансмашхолдинга" (ТМХ), запущена на маршруте Паркент — Ташкент в Узбекистане, сообщил холдинг. | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T07:53+0300

2026-09-10T07:53+0300

2026-09-10T07:53+0300

бизнес

россия

ташкент

узбекистан

трансмашхолдинг

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Электричка ЭП3Д, построенная с участием российского "Трансмашхолдинга" (ТМХ), запущена на маршруте Паркент — Ташкент в Узбекистане, сообщил холдинг. "На маршруте Паркент — Ташкент — Паркент введён в эксплуатацию современный пригородный электропоезд ЭП3Д общей вместимостью до 1154 пассажиров… Электропоезд ЭП3Д выпущен на Ташкентском заводе по строительству и ремонту пассажирских вагонов совместно с ТМХ", - говорится в сообщении "Трансмашхолдинга". С декабря 2024 года электропоезда этой серии перевозят пассажиров на пригородных направлениях Ташкента и в Ферганской долине. В 2026 году ЭП3Д запустили для обслуживания курортной зоны Паркент, где в будущем планируется возведение крупного горнолыжного комплекса. "Открытие нового маршрута стало возможным благодаря строительству электрифицированной железнодорожной линии "Байткурган — Паркент". Это, несомненно, в скором времени внесёт значительный вклад в развитие курорта в Ташкентской области и принесёт большую пользу туристическому сектору страны", - указывает компания.

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бизнес, россия, ташкент, узбекистан, трансмашхолдинг