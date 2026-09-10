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ВЭБ увеличил объем размещения биржевых облигаций до 90 млрд рублей - 10.09.2026, ПРАЙМ
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ВЭБ увеличил объем размещения биржевых облигаций до 90 млрд рублей
ВЭБ увеличил объем размещения биржевых облигаций до 90 млрд рублей - 10.09.2026, ПРАЙМ
ВЭБ увеличил объем размещения биржевых облигаций до 90 млрд рублей
ВЭБ увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 90 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T18:42+0300
2026-09-10T18:42+0300
рынок
вэб
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. ВЭБ увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 90 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Купонный доход будет определяться исходя из прироста значения индекса RUONIA плюс спред, финальный ориентир которого - 185 базисных пунктов. ВЭБ в четверг собирал заявки на биржевые облигации серии ПБО-002Р-61 с квартальными купонами и погашением через три с половиной года. Планируемый объем размещения изначально составлял не менее 50 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 15 сентября. Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам.
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4.7
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
рынок, вэб
Рынок, ВЭБ
18:42 10.09.2026
 
ВЭБ увеличил объем размещения биржевых облигаций до 90 млрд рублей

ВЭБ увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 90 млрд рублей

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. ВЭБ увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 90 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Купонный доход будет определяться исходя из прироста значения индекса RUONIA плюс спред, финальный ориентир которого - 185 базисных пунктов.
ВЭБ в четверг собирал заявки на биржевые облигации серии ПБО-002Р-61 с квартальными купонами и погашением через три с половиной года. Планируемый объем размещения изначально составлял не менее 50 миллиардов рублей.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 15 сентября.
Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам.
 
РынокВЭБ
 
 
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