https://1prime.ru/20260910/veb-873200825.html
ВЭБ увеличил объем размещения биржевых облигаций до 90 млрд рублей
ВЭБ увеличил объем размещения биржевых облигаций до 90 млрд рублей - 10.09.2026, ПРАЙМ
ВЭБ увеличил объем размещения биржевых облигаций до 90 млрд рублей
ВЭБ увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 90 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T18:42+0300
2026-09-10T18:42+0300
2026-09-10T18:42+0300
рынок
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. ВЭБ увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 90 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Купонный доход будет определяться исходя из прироста значения индекса RUONIA плюс спред, финальный ориентир которого - 185 базисных пунктов.
ВЭБ в четверг собирал заявки на биржевые облигации серии ПБО-002Р-61 с квартальными купонами и погашением через три с половиной года. Планируемый объем размещения изначально составлял не менее 50 миллиардов рублей.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 15 сентября.
Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам.
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рынок, вэб
ВЭБ увеличил объем размещения биржевых облигаций до 90 млрд рублей
ВЭБ увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 90 млрд рублей
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. ВЭБ увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 90 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Купонный доход будет определяться исходя из прироста значения индекса RUONIA плюс спред, финальный ориентир которого - 185 базисных пунктов.
ВЭБ в четверг собирал заявки на биржевые облигации серии ПБО-002Р-61 с квартальными купонами и погашением через три с половиной года. Планируемый объем размещения изначально составлял не менее 50 миллиардов рублей.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 15 сентября.
Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам.