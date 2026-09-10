https://1prime.ru/20260910/veb-873200825.html

ВЭБ увеличил объем размещения биржевых облигаций до 90 млрд рублей

ВЭБ увеличил объем размещения биржевых облигаций до 90 млрд рублей - 10.09.2026, ПРАЙМ

ВЭБ увеличил объем размещения биржевых облигаций до 90 млрд рублей

ВЭБ увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 90 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T18:42+0300

2026-09-10T18:42+0300

2026-09-10T18:42+0300

рынок

вэб

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873200825.jpg?1789054947

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. ВЭБ увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 90 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Купонный доход будет определяться исходя из прироста значения индекса RUONIA плюс спред, финальный ориентир которого - 185 базисных пунктов. ВЭБ в четверг собирал заявки на биржевые облигации серии ПБО-002Р-61 с квартальными купонами и погашением через три с половиной года. Планируемый объем размещения изначально составлял не менее 50 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 15 сентября. Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, вэб