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На Дальнем Востоке растет въездной турпоток из Китая, Таиланда и Индии

На Дальнем Востоке растет въездной турпоток из Китая, Таиланда и Индии - 10.09.2026, ПРАЙМ

На Дальнем Востоке растет въездной турпоток из Китая, Таиланда и Индии

Рост въездного турпотока в регионы Дальнего Востока наблюдается из Китая, Вьетнама, Таиланда, Индии, Мьянмы и Лаоса, сообщил в интервью РИА Новости руководитель | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T02:46+0300

2026-09-10T02:46+0300

2026-09-10T02:46+0300

туризм

бизнес

китай

вьетнам

таиланд

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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - ПРАЙМ. Рост въездного турпотока в регионы Дальнего Востока наблюдается из Китая, Вьетнама, Таиланда, Индии, Мьянмы и Лаоса, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Востокгосплана Михаил Кузнецов. "Кроме Китая рост въездного турпотока мы наблюдаем и из других стран. Это Вьетнам, Таиланд, Индия, Мьянма, Лаос. Для туристов из этих стран Россия - близкая, безопасная и довольно экзотическая северная территория. Ближний Восток проявляет бизнес-интерес к нашей территории", - отметил Кузнецов. По его словам, регионам ДФО предстоит сделать еще немало для привлечения иностранных туристов, в том числе важно продолжить внедрять систему china friendly, а также кастомизировать туристические услуги и для гостей из других стран.

китай

вьетнам

таиланд

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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туризм, бизнес, китай, вьетнам, таиланд