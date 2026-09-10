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На Дальнем Востоке растет въездной турпоток из Китая, Таиланда и Индии
На Дальнем Востоке растет въездной турпоток из Китая, Таиланда и Индии - 10.09.2026, ПРАЙМ
На Дальнем Востоке растет въездной турпоток из Китая, Таиланда и Индии
Рост въездного турпотока в регионы Дальнего Востока наблюдается из Китая, Вьетнама, Таиланда, Индии, Мьянмы и Лаоса, сообщил в интервью РИА Новости руководитель | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T02:46+0300
2026-09-10T02:46+0300
2026-09-10T02:46+0300
туризм
бизнес
китай
вьетнам
таиланд
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - ПРАЙМ. Рост въездного турпотока в регионы Дальнего Востока наблюдается из Китая, Вьетнама, Таиланда, Индии, Мьянмы и Лаоса, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Востокгосплана Михаил Кузнецов.
"Кроме Китая рост въездного турпотока мы наблюдаем и из других стран. Это Вьетнам, Таиланд, Индия, Мьянма, Лаос. Для туристов из этих стран Россия - близкая, безопасная и довольно экзотическая северная территория. Ближний Восток проявляет бизнес-интерес к нашей территории", - отметил Кузнецов.
По его словам, регионам ДФО предстоит сделать еще немало для привлечения иностранных туристов, в том числе важно продолжить внедрять систему china friendly, а также кастомизировать туристические услуги и для гостей из других стран.
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туризм, бизнес, китай, вьетнам, таиланд
Туризм, Бизнес, КИТАЙ, ВЬЕТНАМ, ТАИЛАНД
На Дальнем Востоке растет въездной турпоток из Китая, Таиланда и Индии
Глава Востокгосплана Кузнецов отметил рост въездного турпотока в регионы Дальнего Востока
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - ПРАЙМ. Рост въездного турпотока в регионы Дальнего Востока наблюдается из Китая, Вьетнама, Таиланда, Индии, Мьянмы и Лаоса, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Востокгосплана Михаил Кузнецов.
"Кроме Китая рост въездного турпотока мы наблюдаем и из других стран. Это Вьетнам, Таиланд, Индия, Мьянма, Лаос. Для туристов из этих стран Россия - близкая, безопасная и довольно экзотическая северная территория. Ближний Восток проявляет бизнес-интерес к нашей территории", - отметил Кузнецов.
По его словам, регионам ДФО предстоит сделать еще немало для привлечения иностранных туристов, в том числе важно продолжить внедрять систему china friendly, а также кастомизировать туристические услуги и для гостей из других стран.