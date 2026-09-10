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В 33 регионах установили выплаты при рождении третьего ребенка

В 33 регионах установили выплаты при рождении третьего ребенка - 10.09.2026, ПРАЙМ

В 33 регионах установили выплаты при рождении третьего ребенка

Единовременные выплаты в размере 300 тысяч рублей и более при рождении третьего ребенка в молодых семьях установили 33 российских региона, следует из законов и... | 10.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-10T02:01+0300

2026-09-10T02:01+0300

2026-09-10T02:01+0300

общество

россия

бизнес

адыгея

карачаево-черкесия

мордовия

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Единовременные выплаты в размере 300 тысяч рублей и более при рождении третьего ребенка в молодых семьях установили 33 российских региона, следует из законов и нормативных актов субъектов, которые проанализировало РИА Новости. Единовременная выплата семьям при рождении третьего или последующих детей устанавливается по решению регионов, если родителям (или единственному родителю) на момент рождения ребенка меньше 36 лет. Получатели должны быть зарегистрированы на территории региона. Это дополнительная мера поддержки к региональному материнскому капиталу и иным выплатам. По данным на начало сентября 2026 года выплаты молодым семьям за рождение третьего ребенка в размере 300 тысяч рублей и более установили власти 33 регионов. В их число вошли Адыгея, Карачаево-Черкесия, Мордовия, Удмуртия, Чувашия, Алтайский край, Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская и Ивановская области. Такую же меру поддержки ввели Калининградская, Калужская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Магаданская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Орловская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Томская, Ульяновская, Ярославская области и Севастополь. Самая большая выплата в размере 600 тысяч рублей установлена в Псковской области. Изначально она была 300 тысяч как в большинстве регионов, но в конце 2025 года власти приняли решение ее удвоить. На 350 тысяч могут рассчитывать молодые семьи в Воронежской, Ивановской и Рязанской областях. В Тверской выплачивают 300 тысяч при рождении третьего ребенка, 400 тысяч – за четвертого, 500 тысяч – за пятого и последующих детей. В Хабаровском крае выплата в 300 тысяч есть только при рождении пятого ребенка. В остальных регионах подобные выплаты не установлены, но там поддерживают молодые семьи другими способами. В Москве, к примеру, выплачивается 10 прожиточных минимумов. А в Астраханской области семьи, в которых одновременно родились или были усыновлены трое и более детей, могут рассчитывать на единовременную материальную помощь в размере 100 тысяч рублей на каждого ребенка.

адыгея

карачаево-черкесия

мордовия

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общество , россия, бизнес, адыгея, карачаево-черкесия, мордовия