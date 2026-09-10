https://1prime.ru/20260910/x5-873203688.html
X5 разместит облигации объемом 17,5 миллиарда рублей, сообщил источник
X5 разместит облигации объемом 17,5 миллиарда рублей, сообщил источник - 10.09.2026, ПРАЙМ
X5 разместит облигации объемом 17,5 миллиарда рублей, сообщил источник
Ритейлер X5 разместит выпуск биржевых облигаций с переменным купоном объемом 17,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 10.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-10T19:22+0300
2026-09-10T19:22+0300
2026-09-10T19:37+0300
рынок
финансы
x5 retail group
банк россии
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Ритейлер X5 разместит выпуск биржевых облигаций с переменным купоном объемом 17,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России плюс премия 120 базисных пунктов. Компания в четверг собирала заявки на 10-летние облигации серии 003P-21 с офертой через два года и один месяц и ежемесячными купонами. Планируемый объем размещения изначально составлял не менее 10 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 14 сентября. Эмитент ценных бумаг - ООО "ИКС 5 Финанс", поручитель - ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".
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рынок, финансы, x5 retail group, банк россии
Рынок, Финансы, X5 Retail Group, Банк России
X5 разместит облигации объемом 17,5 миллиарда рублей, сообщил источник
РИА Новости: ритейлер X5 разместит облигации объемом 17,5 миллиарда рублей
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Ритейлер X5 разместит выпуск биржевых облигаций с переменным купоном объемом 17,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России плюс премия 120 базисных пунктов.
Компания в четверг собирала заявки на 10-летние облигации серии 003P-21 с офертой через два года и один месяц и ежемесячными купонами. Планируемый объем размещения изначально составлял не менее 10 миллиардов рублей.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 14 сентября. Эмитент ценных бумаг - ООО "ИКС 5 Финанс", поручитель - ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".